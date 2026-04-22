Hipertensão arterial: conheça 5 alimentos que controlam a pressão

Conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial é um dos vilões para a saúde do coração. E não é para menos: cerca de 25% dos adultos no Brasil vivem com essa condição sem até perceber. Ficar atento aos sinais é fundamental, já que muitos não apresentam sintomas. Uma das formas mais eficazes de manter a pressão sob controle é por meio de uma alimentação mais saudável.

O nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, que é o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, dá o alerta: o que comemos tem um impacto direto na saúde cardiovascular. Excesso de sal, alimentos ultraprocessados e a falta de potássio são fatores que elevam a pressão arterial e, claro, a obesidade só agrava ainda mais a situação. Portanto, cuidar do que colocamos no prato é essencial.

Com isso em mente, vamos conferir alguns alimentos que podem ajudar a manter a pressão arterial sob controle enquanto você dirige com mais tranquilidade, sabendo que está fazendo bem ao seu corpo!

1. Verduras, legumes e frutas

Esses alimentos são verdadeiros aliados na batalha contra a hipertensão. Fontes de potássio e magnésio, eles ajudam muito a equilibrar a pressão arterial. Aposte em bananas, abacates, laranjas, espinafre e beterraba. Já pensou em fazer um smoothie com alguns deles para aquela energia a mais antes de pegar a estrada?

2. Grãos integrais

Arroz integral, quinoa e aveia são ótimas pedidas. Eles não só ajudam no controle do peso, mas também melhoram a resistência à insulina. Com um cardápio rico nesses grãos, sua saúde financeira e da sua saúde cardiovascular ficam muito mais estáveis, não é mesmo?

3. Oleaginosas e sementes

Castanhas, nozes, amêndoas, chia e linhaça são repletas de gorduras boas. Esses caras fazem maravilhas pelos vasos sanguíneos, facilitando a circulação enquanto você aprecia a direção. E quem não gosta de levar um punhadinho de nuts na bolsa para um lanche saudável durante o dia?

4. Lácteos magros

O iogurte e o leite desnatado são ricos em cálcio, o que é ótimo para regular a pressão arterial. Vale a pena pensar em um iogurte com frutas para começar bem a manhã antes de encarar o trânsito. Um café da manhã nutritivo pode transformar seu dia!

5. Temperos naturais

Aposte em alho, cúrcuma, orégano e manjericão. Eles são ótimos substitutos do sal e ainda têm propriedades anti-inflamatórias. Ao cozinhar, esses temperos podem trazer sabor e saúde ao seu prato, ajudando a manter a pressão sob controle, mesmo quando a vida na pista está agitada.

Mantenha hábitos saudáveis

Por fim, além de uma dieta equilibrada, o Prof. Dr. Durval ressalta a importância de um estilo de vida saudável. Atividade física, uma boa noite de sono e controle do peso também fazem toda a diferença. Pequenas mudanças na rotina e na alimentação podem ter um impacto positivo na saúde do coração e na qualidade de vida. Afinal, todos queremos aproveitar as estradas da vida com vigor e saúde!