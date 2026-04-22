Intestino preso e varizes: descubra como aliviar os sintomas

Cerca de 30% da população brasileira sofre com varizes, e você pode estar se perguntando por que isso acontece. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a genética, o sedentarismo e até a postura que adotamos no dia a dia são fatores que contribuem para esse problema. Mas, você sabia que o intestino também pode influenciar? A cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita nos conta como!

Ela destaca que a prisão de ventre é uma grande vilã das varizes. O esforço que fazemos para evacuar faz com que a pressão na região abdominal aumente. Isso impacta diretamente as veias das pernas, já que a pressão “viaja” para baixo. Com o tempo, essa situação pode danificar as válvulas das veias, que têm a função de levar o sangue de volta ao coração. O resultado disso são aquelas veias dilatadas, bem conhecidas como varizes.

E não para por aí. Pacientes com varizes muitas vezes enfrentam também problemas como hemorroidas. É um baita combo, né?

O papel das fibras no funcionamento intestinal

Se você quer driblar esse problema, incluir mais fibras na sua alimentação é uma boa pedida. A Dra. Aline explica que as fibras são essenciais para o funcionamento do corpo e ajudam muito na circulação sanguínea. E você sabia que um estudo apontou que quem come pouco alimento rico em fibras tem quatro vezes mais chances de desenvolver varizes? Então, fica a dica: aumentar a ingestão de fibras é um caminho importante para evitar complicações.

Além disso, a constipação pode dificultar o retorno venoso, gerando inchaços e dores nas pernas. Isso é ainda pior para quem já tem condições como o lipedema, que traz inchaço e dor nos membros. Assim, trabalhar o intestino é fundamental para melhorar a circulação e aliviar o desconforto que as varizes podem causar.

A importância das fibras na dieta

Incluir frutas, legumes, grãos integrais e sementes na dieta é uma ótima maneira de garantir a ingestão de fibras. E não esqueça de beber bastante líquido! Água, sucos e chás ajudam muito na circulação do sangue. A Dra. Aline ressalta que, se a ingestão de água é baixa, o sangue pode ficar mais viscoso. Portanto, manter-se hidratado é crucial.

Se o negócio ficar complicado, os pré e probióticos podem ser uma mão na roda, mas sempre com acompanhamento médico ou nutricional. Fica a dica!

As meias de compressão têm efeito limitado no tratamento definitivo das varizes (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Quais são as opções de tratamento das varizes?

Se você suspeita que pode ter varizes, uma consulta com o médico é essencial. Normalmente, as meias de compressão são uma das primeiras recomendações. Elas ajudam no retorno venoso e podem aliviar sintomas como dor e inchaço. Claro, escolher a meia certa é importante, pois algumas se ajustam melhor que outras.

Contudo, Dra. Aline frisa que essas meias não vão eliminar as varizes já existentes – elas só funcionam enquanto você está usando. Para um alívio mais duradouro, tratamentos mais invasivos podem ser a solução.

Qual tratamento é melhor para varizes?

Além de ajustar o estilo de vida, existem várias opções de tratamento. A cirurgia tradicional ainda é uma alternativa, mas hoje temos técnicas como laser e escleroterapia que costumam ser menos invasivas. Essas alternativas estão revolucionando o tratamento de varizes e diminuindo o tempo de recuperação.

Essas técnicas usam lasers ou substâncias químicas para “fechar” as veias superficiais incômodas, redirecionando o fluxo sanguíneo para veias mais profundas. Assim, você pode voltar a trabalhar em poucos dias após o procedimento.

O ideal mesmo é conversar com um cirurgião vascular para descobrir qual tratamento se adapta melhor à sua situação e seu histórico médico. E, enquanto isso, cuidar da alimentação e beber água são ótimas maneiras de ir dando uma ajudinha ao seu corpo!