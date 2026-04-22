5 maneiras de limpar a mente e aliviar o estresse agora

Na correria do dia a dia, é fácil esquecer que cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto manter o carro em dia. Com tanto barulho e pressão ao nosso redor, vai ficando claro que a mente também precisa de atenção. A Organização Mundial da Saúde trouxe um dado alarmante: mais de 1 bilhão de pessoas no mundo lidam com transtornos mentais, como ansiedade e depressão. E isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida, assim como problemas mecânicos afetam o desempenho do carro.

Estamos constantemente bombardeados por estímulos, seja no trânsito, nas redes sociais ou nas cobranças do trabalho. Parece que estamos sempre no limite, não é? Essa sobrecarga emocional pode resultar em irritabilidade, cansaço e até dificuldades para dormir. A sensação de estar sempre esgotado começa a fazer parte do nosso cotidiano, e é aí que entra a dica do psiquiatra Dr. Gustavo Omena: cuidar da mente é tão vital quanto cuidar do corpo — e não precisa ser complicado.

Ele menciona a ideia dos “faxineiros da mente”, que são práticas simples, mas super eficazes para aliviar o estresse e trazer aquele equilíbrio de volta ao nosso dia a dia. Vamos ver algumas delas?

1. Silêncio

Aqui, a gente fala do silêncio como um bem precioso. Em meio a tanta barulheira do mundo, encontrar momentos de paz é fundamental. O silêncio é quando a mente desacelera, organiza os pensamentos e permite que a intuição se manifeste. Experimente desligar o rádio por alguns minutos enquanto dirige ou simplesmente apreciar a paisagem ao seu redor.

2. Sono

Dormir bem não é apenas um luxo; é essencial para regular nossas emoções. Durante o sono, o cérebro se dá aquele trato, organizando memórias e equilibrando o humor. Você sabe como é difícil dirigir quando a gente não dorme direito, né? A falta de sono pode aumentar a ansiedade e a irritabilidade, tornando nossas viagens mais cansativas.

3. Choro

E chorar, gente? Isso não é sinal de fraqueza. Na verdade, é uma forma saudável de liberar a carga emocional. Permitir que as emoções fluam ajuda a aliviar tensões. Se você já estava no trânsito e sentiu vontade de chorar após um dia longo, saiba que faz parte! Chorar pode ser uma boa forma de reorganizar a mente.

4. Perdão

Guardar mágoas é como dirigir com o freio puxado: não dá pra ir longe assim! O perdão libera energia emocional e abre espaço para dias mais leves. De vez em quando, perdoar alguém — ou a si mesmo — pode ser a chave para seguir em frente.

5. Silêncio digital

Por fim, o silêncio digital. Reduzir o tempo na tela é difícil, mas vale a pena. Lembre-se de que quanto mais tempo passamos conectados, mais nossa mente se sobrecarrega. Dê um tempo para si mesmo, assim como você dá um tempo para recarregar seu carro.

Pequenas pausas, grandes mudanças

A boa notícia? Não é preciso fazer uma revolução na sua vida. Pequenas pausas ao longo do dia já podem trazer uma diferença mágica. Seja em silêncios curtos, noites de sono reparador ou desconectando-se por algumas horas, essas ações são como a manutenção preventiva do nosso carro, garantindo que tudo funcione de maneira suave e tranquila. Como diz o Dr. Gustavo Omena, a mente só precisa de um espaço para se reorganizar — afinal, assim como a nossa casa, ela também merece uma boa faxina de vez em quando!