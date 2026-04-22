Evite os 5 erros ao emagrecer sozinho e alcance resultados

Muita gente começa a jornada pelo emagrecimento por conta própria, impulsionada por dicas da internet, dietas da moda ou até mesmo promessas mirabolantes. Mas, segundo o nutricionista Lucas Moraro, esses caminhos podem ser bem traiçoeiros. Muitas dessas escolhas, apesar de parecerem boas, podem afetar os resultados a longo prazo e até provocar problemas como falta de nutrientes ou a temida perda de massa muscular. O famoso efeito sanfona também é um risco real.

Pra te ajudar a evitar essas armadilhas, Moraro compartilha os principais erros de quem tenta emagrecer sem acompanhamento. Vamos dar uma olhada?

1. Cortar totalmente o carboidrato

Um dos maiores mitos é acreditar que o carboidrato é o vilão da história. Morar o explica que eliminá-lo de uma vez pode causar queda de energia, mau humor e dificuldade em seguir o plano. Quem dirige muito em estrada sabe como um combustível bom é essencial, e é isso que os carboidratos fazem pelo nosso corpo. Manter uma quantidade equilibrada é crucial.

2. Consumir menos carboidrato do que o necessário

Outro erro comum é diminuir demais os carboidratos sem pensar nas atividades do dia a dia. Se você malha ou tem um trabalho que exige muito do seu cérebro, essa restrição pode acabar gerando cansaço e aquela vontade incontrolável de doces, especialmente no fim do dia. Quem nunca, no final de uma semana puxada, cedeu a um chocolatinho?

3. Passar muitas horas sem comer

Ficar horas em jejum também não é uma solução. Muitas pessoas acreditam que fazer só duas refeições ao dia acelera a perda de peso, mas Moraro alerta que chegar com fome demais nas refeições pode levar a exageros e beliscos fora de hora. Se você já ficou morrendo de fome antes do almoço, sabe bem como isso pode ser uma armadilha.

4. Ser rígido durante a semana e ainda restringir mais nos fins de semana

Quem tenta ser excessivamente rígido durante a semana, para depois liberar geral no fim de semana, pode estar cavando a própria cova. Esse tipo de comportamento só aumenta a ansiedade e a sensação de privação, que acaba desencadeando episódios de descontrole, principalmente em eventos sociais. Vamos combinar, não dá pra negar um petisco na festa, né?

5. Focar apenas em comer menos

Muita gente acha que emagrecer é só cortar calorias. Mas, segundo Moraro, a história é bem mais complexa. Fatores como saciedade, qualidade do que comemos, sono e até a hidratação também contam muito no processo. Ignorá-los pode transformar tudo em um verdadeiro labirinto sem saída.

É importante considerar a própria realidade

Por fim, o maior erro que podemos cometer é tentar emagrecer no impulso, copiando dietas que não têm nada a ver com a nossa realidade. Moraro destaca que o problema não é a falta de esforço, mas sim estratégias erradas. Cortar tudo, restringir demais e esperar compensar nos fins de semana só aumenta o risco de descontrole. O ideal é encontrar um plano que encaixe na sua rotina e que você consiga seguir sem sentir que está sempre se privando de algo.

É uma caminhada cheia de altos e baixos, e cada um tem seu próprio jeito de chegar lá.