Câncer cerebral: conheça os sinais que Oscar Schmidt enfrentou

A morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, em 17 de abril, aos 68 anos, trouxe à tona um tema sério: o câncer cerebral. Essa doença ainda é um verdadeiro desafio para a medicina e, muitas vezes, sua detecção precoce é dificultada por sinais que parecem inofensivos no dia a dia.

Muitos de nós podemos passar por dores de cabeça e desconfortos sem pensar que algo mais grave pode estar acontecendo. A key fica em reconhecer esses sinais! O neurocirurgião Dr. Wilson Faglioni Jr. destaca que quanto mais cedo identificamos um tumor, maiores são as chances de controle e tratamento eficaz. Então, vale a pena ficar atento.

Aqui estão alguns pontos importantes para você se ligar:

1. Dor de cabeça persistente não deve ser ignorada

Quem já teve uma dor de cabeça frequente sabe como isso pode ser incômodo. No entanto, quando as dores se tornam intensas ou não desaparecem, é hora de botar a mão na consciência e investigar. O Dr. Faglioni explica que essas dores podem estar relacionadas a tumores cerebrais, embora frequentemente sejam confundidas com enxaquecas ou até tensão no pescoço.

2. Alterações neurológicas são sinais de alerta

Alguma vez você percebeu que a sua visão estava um pouco embaçada ou teve dificuldade em articular algumas palavras? Isso não deve ser ignorado! Mudanças na força de um lado do corpo ou até mesmo alterações de comportamento podem ser sinais precisos de que algo está errado. O especialista alerta que muita gente acaba deixando essas questões de lado, o que pode atrasar muito o diagnóstico.

3. Convulsões podem ser um dos primeiros sintomas

Você sabia que episódios convulsivos podem aparecer até em quem não tem histórico disso? Se você ou alguém próximo passar por isso, não hesite em buscar ajuda médica. Essa pode ser uma situação que indica alterações no cérebro e deve ser levada a sério.

4. Progressão dos sintomas

Perceber que um sintoma que parecia isolado está piorando ao longo do tempo é um sinal de que é hora de procurar ajuda médica. O Dr. Faglioni enfatiza a importância de exames de imagem quando há piora dos sintomas ou déficits neurológicos associados.

Sinais na região da cabeça também merecem atenção

Além do câncer cerebral, outros tipos de tumores na cabeça podem apresentar sintomas bem parecidos. A Dra. Débora Vianna, cirurgiã de cabeça e pescoço, alerta sobre feridas que não cicatrizam, dor persistente ou dificuldades para engolir. Esses sinais precisam ser investigados, especialmente se persistirem por mais de 15 dias.

Nem todo tumor cerebral é igual

Os tumores podem ser benignos ou malignos, e a gravidade varia de acordo com cada caso. O tratamento pode envolver desde cirurgia até radioterapia e quimioterapia, dependendo da localização e do tamanho do tumor.

O caso do Oscar é um lembrete poderoso da importância de estarmos atentos ao nosso corpo. Ouvir essas mensagens pode ser crucial para a saúde. É sempre bom buscar avaliação médica ao notar alterações que não somem tão fácil.