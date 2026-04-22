Musculação melhora saúde do fígado e reduz riscos hepáticos

As hepatopatias, que são doenças do fígado, podem ser mais comuns do que você imagina. Elas podem aparecer de forma aguda ou crônica. Entre elas, estão as famosas hepatites B e C, a hepatite alcoólica e a esteatose hepática. Esses problemas podem, sem o devido cuidado, evoluir para situações bem mais complicadas, como fibrose, cirrose e até câncer de fígado.

Até 2024, mais de 826 mil casos de hepatites virais foram registrados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Um detalhe importante é que, muitas vezes, o fígado não dá sinais claros de que algo está errado até que a situação já esteja grave. É o que destaca a Dra. Mauren Machado, hepatologista. Ela alerta que deixar essas doenças sem tratamento pode aumentar bastante o risco de cirrose e câncer, que muitas vezes acabam levando à necessidade de um transplante.

### Musculação ajuda a proteger o fígado

Mas nem tudo está perdido! A musculação pode ser um grande aliado na saúde do fígado. Quando você levanta pesos ou faz exercícios que usam o próprio corpo, ajuda a queimar a gordura que se acumula nas células do fígado. Isso pode ser uma solução eficaz para quem sofre de esteatose hepática.

Além disso, esses exercícios melhoram a sensibilidade à insulina, que é fundamental para diminuir a quantidade de açúcar no fígado. Isso também ajuda a reduzir inflamações que podem levar à cirrose. Por isso, mesmo que você goste muito de correr ou pedalar, incluir a musculação na rotina é uma jogada inteligente.

### Sintomas que merecem atenção

Fiquem atentos! A maioria dos problemas no fígado é silenciosa, mas existem alguns sinais que não podem passar batido:

– Icterícia (pele e olhos amarelados);

– Urina escura;

– Fezes claras;

– Acúmulo de líquido na barriga (ascite).

Esses sintomas devem acender um alerta. Se notar algo diferente, não hesite em buscar um médico. Além disso, pequenas alterações nos exames do fígado também exigem uma consulta.

### Tratamento para hepatites

O diagnóstico precoce é essencial. Quando o médico identifica a hepatite rapidamente, é possível evitar a cirrose e barrar a transmissão do vírus. O tratamento vai variar conforme a causa, e pode incluir antivirais, medicamentos imunossupressores, entre outros. É bom lembrar que, casos de hepatite, com tudo isso, é crucial evitar álcool, drogas e qualquer remédio sem prescrição médica.

### Cuidados essenciais para proteger o fígado

Outros hábitos saudáveis podem ajudar a manter o fígado em dia. Até mesmo chás e ervas podem ter efeitos adversos, então é sempre bom ficar de olho. E, claro, não esqueça da vacinação contra hepatites A e B, que você pode encontrar pelo SUS.

O estilo de vida faz toda a diferença. Praticar exercícios regularmente, ter uma dieta equilibrada e controlar a ingestão de açúcar e álcool é o melhor caminho para preservar a saúde do fígado. E lembre-se: manter um peso adequado e ter uma boa massa muscular são chaves para o bem-estar geral.