Como o envelhecimento afeta o nariz? Confira a explicação do especialista.

Quando o assunto é envelhecimento, a primeira coisa que vem à mente são as marquinhas e a flacidez, certo? Mas, você sabia que o nariz também sofre suas transformações com o passar dos anos? E não é só uma questão de estética — há mudanças estruturais que podem impactar até a respir ação.

O Dr. Guilherme Scheibel, otorrinolaringologista, explica que todas as partes do rosto são afetadas pelo envelhecimento, incluindo aquelas que sustentam o nariz. Não é que o nariz “despenque” do nada; com o tempo, as cartilagens, ligamentos e a pele vão se enfraquecendo. Isso faz com que a ponta do nariz perca um pouco de projeção e fique em uma posição mais baixa. Curioso, né? A intensidade desse processo varia de pessoa para pessoa, levando em conta características individuais como espessura da pele e resistência das cartilagens.

Quem tem pele mais grossa e hábitos saudáveis tende a notar essas mudanças de forma mais discreta. Já quem enfrenta tabagismo ou se expõe demais ao sol pode ver os efeitos do envelhecimento aparecerem mais rápido. Faz sentido: cuidar do corpo reflete na aparência do rosto.

Pele e cartilagem influenciam a aparência do nariz

Assim como outras partes da face, a pele do nariz também sofre com o tempo. A produção de colágeno diminui e a elasticidade da pele se perde, resultando numa sustentação que vai minguando pouco a pouco. E isso não acontece sozinho; as cartilagens e ligamentos também entram na dança. No fim das contas, as mudanças que antes pareciam sutis vão se tornando mais evidentes conforme a idade avança.

As cartilagens nasais, por sua vez, passam por um envelhecimento natural e perdem resistência e suporte. O resultado pode ser uma alteração no formato do nariz, o que, em alguns casos, até afeta a respiração. Por isso, na hora de analisar um paciente mais maduro, não se observa apenas a parte externa, mas também a qualidade das estruturas internas.

O envelhecimento pode afetar a respiração

Esse processo de envelhecimento não é só sobre estética. Muitas vezes, a perda de sustentação no nariz pode provocar o estreitamento das válvulas nasais. Isso dificulta a passagem do ar durante a respiração, e a pessoa pode começar a sentir desconforto sem perceber a causa. A queixa vem aos poucos e pode até ser confundida com outros problemas.

Alguns pacientes chegam ao médico reclamando de dificuldades para respirar e, ao serem avaliados, descobrem que o envelhecimento da estrutura nasal é parte da questão. Portanto, é crucial olhar não apenas para a aparência, mas também para a funcionalidade do nariz em uma consulta.

Tratamentos para corrigir essas alterações

Mesmo que o envelhecimento seja natural, há tratamentos que podem ajudar a restaurar a sustentação do nariz, melhorando tanto a aparência quanto a funcionalidade. Claro, a abordagem varia conforme as necessidades e características de cada um.

Quando há indicação, a rinoplastia pode fazer maravilhas. Ela pode reposicionar estruturas e reforçar a sustentação da ponta nasal, sem esquecer de preservar ou até melhorar a função respiratória. O segredo está em um planejamento personalizado, que respeite a anatomia única de cada paciente, garantindo resultados que pareçam naturais.

E, ao contrário do que se pensava, a rinoplastia moderna não se limita a corrigir o nariz isoladamente. Hoje, há uma preocupação em manter a harmonia facial. Os médicos avaliam como o nariz se encaixa com os olhos, bochechas, lábios e queixo, buscando um resultado equilibrado que realce a beleza natural de cada um.

No fina, o objetivo é harmonizar e respeitar a identidade de cada paciente, tudo isso sem esquecer da função respiratória e das características naturais do rosto. Isso é o que faz a diferença!