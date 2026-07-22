7 hábitos para cuidar da memória no Dia Mundial do Cérebro

Celebrado em 22 de julho, o Dia Mundial do Cérebro é um lembrete simpático sobre como esse órgão é essencial e complexo. Afinal, ele é responsável não só pelo controle dos nossos movimentos, mas também das emoções, pensamentos, memória e aprendizado. Para que tudo isso funcione bem ao longo do tempo, é preciso cuidar direitinho, assim como a gente faz com os nossos carros.

Por muito tempo, a saúde do cérebro esteve ligada apenas a tratar doenças neurológicas. Porém, a ciência já mostrou que ter hábitos saudáveis no dia a dia pode impactar diretamente a nossa capacidade cognitiva e a qualidade de vida na terceira idade. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe bem como é importante ter um carro em bom estado para enfrentar esses desafios, né? O mesmo vale para o nosso cérebro!

Um estudo da Faculdade de Medicina da USP, publicado na International Psychogeriatrics, acompanhou idosos por 18 meses em um programa de estimulação cognitiva. Os resultados foram animadores: teve melhora na memória e nas funções emocionais dos participantes. Isso reforça a ideia de que o cérebro é flexível e pode mudar ao longo da vida – assim como a gente ajusta o carro para ele andar melhor.

O segredo para manter o cérebro em alta consiste em uma combinação de fatores: atividades físicas, desafios intelectuais, controle de doenças e vida social ativa. Vamos ver alguns hábitos que ajudam a preservar a memória e fortalecer a saúde cerebral?

1. Estimulação cognitiva mantém o cérebro ativo

A ideia de que a velhice significa perda da capacidade de aprender já caiu por terra. Hoje em dia, a neurociência mostra que o cérebro pode se adaptar sempre que recebe os estímulos certos. A Dra. Thais Bento, neurologista da USP, ressalta que a estimulação cognitiva é crucial para manter as funções mentais e a autonomia.

Ela explica que os estudos indicam que a estimulação tem efeitos positivos na memória e no raciocínio. “O cérebro é um verdadeiro atleta — quanto mais treino, melhor ele performa”, diz a especialista. E o melhor: é bom começar a cuidar do cérebro antes de notar qualquer falha.

2. Exercícios físicos, sono e alimentação protegem o cérebro

Assim como a gente precisa manter o carro em dia, o cérebro também depende de um corpo saudável. Praticar exercícios fortalece não só músculos e coração, mas também melhora a circulação sanguínea no cérebro. O Dr. Wilson Faglioni Jr. destaca que pequenos hábitos, como uma alimentação equilibrada e o controle de doenças, são fundamentais para reduzir riscos neurológicos.

Ele lembra que cuidar do sono é essencial, assim como monitorar condições de saúde. Isso tudo pode ajudar a evitar problemas como AVC e demências.

3. Sair do piloto automático é importante

Ficar naquela rotina sem sair do lugar pode ser um risco. A terapeuta Glaucia Santana comenta que a repetição excessiva pode fazer com que o cérebro se torne preguiçoso. Mas, ao mudar pequenos hábitos, como alterar o caminho para o trabalho ou experimentar algo novo, você força o cérebro a criar novas conexões.

A curiosidade é fundamental aqui. Toda vez que você aprende algo novo, ativa regiões do cérebro relacionadas à memória e à criatividade. Então, que tal experimentar fazer uma nova receita no final de semana?

4. Aprender e ensinar são exercícios poderosos para o cérebro

Investir no aprendizado é como abastecer o carro; quanto mais conhecimento, melhor ele anda. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento ou desenvolver um hobby são ótimas formas de treinar a mente.

E não para por aí! Ensinar também é uma maneira eficiente de fixar o que você aprendeu. Quando você explica algo para alguém, coloca em prática todo esse conhecimento, estimulando ainda mais a sua memória.

5. Pausas são essenciais para recarregar as energias

Com tantas distrações diárias, é fácil se sentir sobrecarregado. A psiquiatra Juliane de Paula enfatiza que tirar um tempo para desacelerar é super importante. Aproveitar esse momento de pausa ajuda o cérebro a reorganizar as informações e recuperar a capacidade de concentração.

Exercícios de atenção plena são uma ótima maneira de dar aquela respirada e focar no que é realmente importante.

6. Saúde da coluna e nervos também importam

Quando pensamos na saúde cerebral, nem sempre lembramos da coluna e dos nervos. O Dr. Wilson Faglioni Jr. explica que problemas com a coluna podem afetar a saúde do cérebro. Manter tudo em ordem é essencial, então, não deixe de procurar um profissional se sentir alguma dor ou desconforto.

7. Relações sociais ativam o cérebro

As trocas sociais são como combustível para a mente. Conversar, debater e aprender com os outros ativa várias áreas do cérebro e oferece estímulos valiosos. Sempre que você aprende algo novo com alguém, está exercitando a mente de forma natural e prazerosa.

Cuidar da nossa saúde cerebral envolve um conjunto de escolhas no dia a dia. Cada pequeno hábito conta. No Dia Mundial do Cérebro, a mensagem é bem clara: um envelhecimento saudável começa bem antes da velhice. O cérebro, assim como nosso carro, precisa de manutenção e atenção para seguir firme e forte na estrada da vida.