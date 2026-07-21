Corrida e lipedema: entenda quando a atividade ajuda ou prejudica

A corrida tem atraído cada vez mais fãs aqui no Brasil, não só por ser uma forma divertida de se exercitar, mas também pelos benefícios que traz para a saúde cardiovascular e o bem-estar. No entanto, para quem lida com lipedema, surgem algumas dúvidas. Afinal, correr é seguro? Pode agravar os sintomas da condição? Vamos explorar isso juntos.

A Dra. Mariana Milazzotto, fisioterapeuta especialista, explica que a resposta é um pouco mais complexa. Tudo depende do perfil da pessoa, do estágio do lipedema e, claro, de como a corrida é introduzida na rotina. Para quem começa do zero, sair correndo de repente pode não ser a melhor ideia. O corpo precisa de adaptação, e essa atividade intensa pode causar mais desconforto do que alegria no início.

### O que está em jogo?

O lipedema, para quem não sabe, é uma condição caracterizada pelo acúmulo simétrico de gordura, principalmente nas pernas e coxas. Isso pode trazer dores, sensibilidade e até inchaço. Em tratamentos, a atividade física é uma aliada, mas não é a única solução. Aqui é onde a corrida pode ser um ponto sensível: para quem não está acostumada, o impacto pode aumentar a inflamação e piorar a situação.

Se você já teve aquela sensação de pernas pesadas após um dia corrido, consegue entender como a corrida pode ser desafiadora. Essa percepção é ainda mais forte para quem já está com os sintomas do lipedema. Se você está se sentindo inchada ou com dor, talvez seja melhor segurar a onda antes de colocar os tênis.

### Quando o impacto pesa mais

O aumento das corridas de rua no Brasil é um ótimo símbolo de saúde e acabamos sendo contagiados por essa energia. Mas, para quem tem lipedema, não é tão simples. Correr pode ser tranquilo para quem já tem uma rotina de exercícios, mas para iniciantes, o risco de sobrecarga é maior. A Dra. Mariana destaca que atividades físicas promovem benefícios, como a drenagem linfática e a redução da inflamação, e que um treino sem impacto pode ser a melhor opção inicialmente.

Quem já passou pela frustração de não conseguir acompanhar o rítmo da galera na corrida sabe como é. Por isso, a proposta é começar com caminhadas, exercícios aquáticos ou musculação leve. Isso ajuda a preparar o corpo, melhorar a circulação e evitar sobrecargas desnecessárias.

Muitas mulheres acabam se pressionando para começar correndo logo, pensando na perda de peso rápida. Mas, dessa forma, o exercício pode se tornar uma cobrança e piorar os sintomas ao invés de ajudar. O importante é respeitar o seu corpo.

### Corrida pode fazer parte da rotina

A corrida não precisa ser vista como inimiga. Para aquelas que já estão em forma e não notam piora nos sintomas, ela pode sim fazer parte da rotina, desde que haja acompanhamento profissional. O segredo aqui é a reavaliação constante do corpo.

Se a corrida começar a causar desconforto nas pernas ou dor, o programa precisa de ajustes. Mudanças na intensidade, na frequência ou até na modalidade podem fazer toda a diferença. Em resumo, cada corpo é único e precisa ser escutado. Se correr não traz piora nos sintomas, ótimo! Continue! Caso contrário, é hora de repensar e adaptar.

Então, se você é fã de correr, siga seu ritmo, mas sempre com atenção. O importante é encontrar o que funciona para você e coloca-lo em prática de forma saudável.