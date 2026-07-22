Yoga e dança: descubra 5 benefícios para sua saúde

A atividade física é essencial para manter a saúde em dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação é praticar entre 150 e 300 minutos de atividade moderada por semana, ou 75 a 150 minutos de exercícios intensos. Além disso, é importante fazer algum fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana. Sabia que isso pode ser mais simples do que parece?

Infelizmente, o sedentarismo ainda é uma realidade para muitos brasileiros. O início de uma rotina de exercícios pode ser desafiador, mas é um passo importante para evitar doenças crônicas. O cardiologista Carlos Eduardo Suaide Silva, do Delboni em São Paulo, comenta que um dos maiores erros de quem quer começar a se exercitar é acreditar que precisa ser intenso desde o início. “O segredo é a constância, não a intensidade”, destaca. Muita gente desanima pensando que precisa correr longas distâncias ou passar horas na academia. Na verdade, atividades como yoga e dança são ótimas opções que respeitam seu ritmo e ainda podem ser super agradáveis!

É verdade que qualquer movimento é melhor que ficar parado. O ideal é encontrar algo que você realmente curta e consiga manter. O yoga e a dança são ótimas escolhas. Vamos explorar por que essas atividades são tão bacanas?

1. Acessíveis para quem está começando

Yoga e dança são atividades que você pode fazer independentemente da sua idade ou do seu condicionamento físico. Elas têm níveis de intensidade que se adaptam às suas necessidades.

“O yoga, por exemplo, vai de práticas mais tranquilas, que focam na respiração e no equilíbrio, até estilos mais agitados. O mesmo vale para a dança, que pode ir de aulas descontraídas a outras com bastante exercício cardiovascular”, explica o médico. O primeiro passo é fazer da atividade um hábito. A intensidade você pode ir aumentando com o tempo, sem pressa.

2. Prevenção de doenças crônicas

Fazer exercícios regularmente ajuda a reduzir o risco de problemas como doenças do coração, hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade. Além disso, contribui para controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol e glicemia.

3. Melhora o equilíbrio, a força e a flexibilidade

Essas atividades não só aumentam seu condicionamento físico, mas também fortalecem a musculatura, ajudam na mobilidade e previnem quedas e lesões, especialmente conforme vamos envelhecendo. Quem dirige muito sabe como é importante ter boa coordenação!

4. Benefícios para a saúde mental

Movimentar o corpo também é um antídoto contra o estresse. Além de melhorar a qualidade do sono, a atividade física dá aquele boost na disposição para o dia a dia. “Os benefícios vão além da saúde física. Eles influenciam diretamente seu bem-estar”, ressalta o cardiologista.

5. Criação de hábitos saudáveis

Escolher uma atividade que você realmente curta aumenta as chances de se manter na rotina. Quando você gosta do que faz, deixa de ser um fardo e se transforma em uma parte prazerosa do seu dia.

Cuidados antes de começar

Apesar de todos os benefícios, é fundamental respeitar os próprios limites. Antes de iniciar uma nova modalidade, principalmente se você está parado ou tem alguma condição de saúde, é sempre bom consultar um médico. A ideia é que o exercício traga saúde, não dor ou lesões. Comece no seu ritmo, sinta seu corpo e transforme essa experiência em um hábito de vida.