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Saúde

Cirurgia de papada: entenda 7 aspectos essenciais do procedimento

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A cirurgia de papada é um procedimento comum após uma perda de peso significativa (Imagem: Velista production
A cirurgia de papada é um procedimento comum após uma perda de peso significativa (Imagem: Velista production | Shutterstock)

Após perder cerca de 16 quilos, o apresentador Ratinho passou por uma cirurgia para remover o excesso de pele da papada. Ele, sempre com seu bom humor, comparou o visual a “um boi Nelore” por conta da flacidez que ficou mesmo após emagrecer. Esse é um assunto que atinge muitas pessoas, especialmente quem enfrenta grandes mudanças de peso ou os efeitos naturais do envelhecimento.

Quem já passou pela balança sabe que a papada não desaparece só porque a gente emagrece. Às vezes, a pele não consegue voltar ao normal. E isso acontece por conta da perda de elasticidade, algo bem comum com o tempo. Por isso, tratamentos que incluem cirurgia podem ser a solução mais eficaz para devolver ao rosto aquele contorno que a gente deseja.

Aqui estão alguns pontos sobre a papada e como a cirurgia pode ajudar.

1. Emagrecer nem sempre elimina a papada

É um mito achar que a papada some automaticamente depois que a gente perde peso. Quando a pele já está flácida ou passou por uma perda muito grande de peso, o volume pode continuar lá. Isso é bem frustrante e, muitas vezes, a pele não dá conta de se retrair como gostaríamos.

O cirurgião da face, Dr. Fernando Molina, explica que essa área sofre mudanças com a perda de peso e também com a idade. Às vezes, a cirurgia se torna o jeito mais indicado de voltar a ter aquele contorno entre o rosto e o pescoço. O procedimento é personalizado, e pode envolver desde a retirada do excesso de pele até o reposicionamento dos músculos.

2. Nem toda papada tem a mesma causa

Antes de embarcar em qualquer tratamento, é importante entender a raiz do problema. Às vezes a papada é causada por acúmulo de gordura, flacidez da pele, ou até fragilidade muscular. Por isso, uma avaliação bem feita é crucial para achar a melhor solução e ter resultados harmônicos.

3. A cirurgia pode envolver mais de uma técnica

Assim como em muitos procedimentos estéticos, o tratamento da papada pode não depender de uma única técnica. Às vezes, misturar abordagens garante um resultado mais natural e equilibrado. O Dr. André Baraldo ressalta que isso não é exagero, e sim um planejamento cuidadoso. A ideia não é aumentar a intervenção, mas sim otimizar o resultado.

4. O planejamento individual faz toda a diferença

Não existe uma única solução ideal para todos. O que funciona melhor depende da anatomia facial de cada um, da qualidade da pele, idade e expectativas em relação ao resultado. O Dr. Baraldo afirma que o planejamento deve ser totalmente personalizado. É preciso pensar em tudo isso para que o resultado final fique do jeito que se imagina.

5. Nem sempre uma cirurgia maior significa um resultado melhor

Com os avanços na cirurgia facial, a ideia atual é buscar mudanças discretas e naturais. Às vezes, um procedimento bem indicado é o suficiente. O excesso de intervenções pode comprometer a naturalidade, que é o que muitos buscam nos dias de hoje.

6. A segurança vem antes do resultado estético

Quando se fala em combinar procedimentos, a segurança deve ser a prioridade. É importante considerar questões como a segurança anestésica e o tempo de recuperação. Nem sempre é uma boa ideia concentrar tudo em uma única cirurgia.

7. O objetivo é recuperar o contorno facial, sem perder a naturalidade

A cirurgia não busca apenas eliminar a papada, mas sim restaurar aquele equilíbrio entre rosto e pescoço, preservando a essência de cada um. O ideal é que a pessoa se reconheça no espelho, mas com um toque a mais de harmonia. O foco é valorizar as características individuais, sem deixar rostos padronizados.

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Italo Pastorini

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