Saúde mental no inverno: adote 7 hábitos para o bem-estar

No inverno, é normal que a gente sinta mudanças no humor e na disposição. É aquela época do ano em que muitos preferem ficar em casa, abraçados ao cobertor. Mas essa “coisinha” do frio pode trazer mais efeitos do que se imagina, especialmente no que diz respeito à saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil lidera a América Latina em casos de depressão, o que torna o tema ainda mais importante.

O Dr. Higor Bermudes, psiquiatra da MedSênior, explica que o frio em si não causa transtornos mentais, mas ele pode intensificar aqueles sintomas que já estão ali, escondidinhos. Durante os meses gelados, a gente acaba passando mais tempo em casa, as atividades físicas diminuem, fica menos sol entrando pela janela e o contato social quase desaparece. Todos esses fatores podem afetar diretamente nosso estado emocional.

Se você está percebendo que a tristeza não some ou que a vontade de fazer as coisas vai embora, talvez seja a hora de dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo. O Dr. Higor alerta que se você estiver lidando com uma tristeza constante, perda de interesse nas coisas que costumava gostar, problemas para dormir ou um apetite bagunçado, é bem importante consultar um médico.

Por que o inverno pode influenciar o humor?

No inverno, o que menos aparece é a luz do sol, e essa ausência impacta nosso relógio biológico e a produção de neurotransmissores que regulam nosso humor, como a serotonina e a melatonina. Além disso, com o clima frio, acabamos nos tornando mais sedentários, o que muitas vezes resulta em solidão. Isso pode fazer a gente se sentir ainda mais desanimado.

Mas, calma! Não quer dizer que todo mundo vai desenvolver um quadro de depressão no inverno. Mudanças de humor podem ocorrer em qualquer época do ano. O importante é notar quando esses sintomas começam a interferir na rotina do dia a dia.

Hábitos para cuidar da saúde mental no inverno

Assim como a gente precisa cuidar dos carros, a saúde mental também precisa de manutenção. O Dr. Higor sugere algumas dicas para manter o psicológico em dia durante o inverno:

1. Aproveite a luz natural sempre que possível

Mesmo com o frio, abra as janelas e deixe a luz entrar. Se puder, faça pequenas caminhadas durante o dia. Isso ajuda a aumentar sua exposição à luz do sol, que é sempre um combustível extra para o ânimo.

2. Mantenha uma rotina de atividade física

Fazer exercícios não é só bom para o corpo, mas também para a mente. A atividade física ajuda a liberar substâncias que trazem aquela sensação de bem-estar e ainda controlam a ansiedade e o estresse.

3. Não se isole

Criar conexões sociais faz toda a diferença. Manter contato com amigos e familiares, participar de grupos ou atividades em comunidade é essencial para afastar a sensação de solidão.

4. Respeite sua rotina de sono

Dormir em horários regulares é fundamental. Um bom sono melhora a disposição e, claro, dá um boost na qualidade de vida.

5. Mantenha uma alimentação equilibrada

O que você coloca para dentro também reflete na saúde mental. Procure evitar o excesso de alimentos ultraprocessados e foque em uma dieta balanceada que mantenha sua energia nas alturas.

6. Reserve tempo para atividades prazerosas

Dedique um tempinho para fazer o que você ama! Ler um livro, ouvir música, cozinhar ou desenvolver um hobby pode ser aquela pausa necessária para aliviar o estresse e recuperar as energias.

7. Procure ajuda quando necessário

Se você perceber que a tristeza, a ansiedade ou a irritabilidade não vão embora, busque ajuda profissional. O Dr. Higor ressalta a importância de combinar hábitos saudáveis com a criação de vínculos sociais e uma rotina que traga propósito.

Ter a saúde mental em dia é muito mais do que estar livre de doenças. Ela também se relaciona com a qualidade dos relacionamentos, o sentimento de pertencimento e a habilidade de manter-se ativo. Ter pequenos hábitos diariamente pode fazer toda a diferença e contribuir para um envelhecimento saudável e cheio de qualidade de vida.