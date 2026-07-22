6 dicas práticas para crianças com asma se exercitarem corretamente

Durante muito tempo, a ideia de que atividade física era perigosa para crianças com asma reinou. Afinal, o medo de crises respiratórias faz os pais ficarem preocupados em liberar os pequenos para se mexer à vontade. Mas um estudo recente veio para mudar essa percepção e mostrar que se mexer pode ser muito, muito bom.

O estudo, chamado “Comprehensive exercise recommendations for pediatric asthma”, foi publicado no World Journal of Pediatrics e traz boas notícias. Manter uma rotina ativa pode ajudar as crianças asmáticas a reduzirem as crises, melhorarem o sono e até precisarem de menos medicamentos em alguns casos. E não para por aí: a prática regular de atividade física também contribui para o desenvolvimento físico e social deles.

A fisioterapeuta Ana Paula Horn, da Universidade Unopar, explica que o exercício, quando orientado, faz maravilhas. Fortalece os músculos respiratórios, aumenta a resistência e dá aquele boost na autoconfiança. É tudo uma questão de achar o equilíbrio: incentivar a criança a praticar atividades que ela ama, mas sempre com segurança e cuidado.

Vamos dar uma olhadinha em algumas dicas práticas para incluir as crianças asmáticas em atividades físicas de forma segura?

Avaliação médica prévia

Antes de deixar a garotada correr por aí, é super importante fazer uma consulta com o pneumologista. Com uma análise bem feita, o médico pode dizer se a asma está controlada e ajustar a medicação, se necessário. Assim, vocês podem garantir que a diversão vai ser de forma segura.

Uso correto das medicações

Se a criança usa bombinha ou inalador, é essencial que ela tome a medicação antes de começar a se exercitar, sempre seguindo a orientação médica. Isso ajuda a prevenir problemas como broncoespasmos, que podem causar falta de ar durante a atividade. E, claro, é fundamental que os professores e treinadores entendam o plano de manejo da asma e saibam como agir em caso de emergência.

Aquecimento gradual

Ninguém gosta de ser jogado direto na friagem, certo? O mesmo vale para crianças com asma. Um bom aquecimento vai ajudar a preparar os brônquios e reduzir o risco de broncoespasmo. A dica é começar com atividades mais leves, aumentando a intensidade devagar por cerca de 10 a 15 minutos e, claro, não esquecer do desaquecimento depois.

Hidratação constante

Manter a criança bem hidratada é um passo simples, mas que faz toda a diferença. A água ajuda a manter as vias respiratórias umedecidas, o que é fundamental para evitar aquela irritação chata que pode dificultar a respiração durante os exercícios.

Evitar ar frio e poluído

O ar frio e a poluição são vilões na hora de praticar atividades físicas. Portanto, em dias muito frios ou quando a qualidade do ar não está lá essas coisas, o ideal é fazer os treinos em ambientes fechados, sempre bem ventilados. Tente também deixar o local livre de odores fortes e produtos de limpeza potentes, para não irritar ainda mais as vias respiratórias.

Alongamento e observação após o treino

Depois de um tempo de atividade, o desaquecimento e alongamento são essenciais. Fiquem atentos a como a criança reage ao esforço. Um pouco de tosse pode ser normal, mas se aparecer chiado persistente, falta de ar ou aperto no peito, é hora de parar a atividade e seguir o que o plano de manejo já orienta. Monitorar tudo direitinho garante que a diversão não vire um problema.

É sempre bom lembrar que a atividade física pode ser uma grande aliada, desde que feita da maneira certa. Aproveitar o movimento e a energia da criançada pode ser um jeito incrível de tornar os momentos juntos ainda mais especiais.