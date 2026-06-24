Armazene o leite materno com essas 6 dicas úteis

O leite materno é um dos grandes tesouros que as mamães podem oferecer aos seus bebês. Cheio de nutrientes e anticorpos, é considerado um alimento completo que ajuda muito no crescimento saudável. Mas, para garantir que essas propriedades tão importantes estejam sempre presentes, é essencial saber como armazená-lo da maneira certa. Isso é especialmente válido para aquelas mães que estão voltando a trabalhar ou buscando uma rotina mais flexível.

A enfermeira Janaina Paes de Souza, que também coordena o curso de Enfermagem da Uniderp, destaca como o armazenamento adequado pode ser um verdadeiro apoio nesse período. “As mães merecem garantir que seus pequenos recebam todos os benefícios, mesmo quando não podem amamentar diretamente”, diz ela.

Aprender a extrair, congelar e descongelar o leite de forma segura é fundamental. Assim, você evita desperdícios e garante que o seu bebê continue recebendo tudo o que precisa. Vamos dar uma olhada em algumas dicas práticas que vão te ajudar nessa missão!

1. Higiene em primeiro lugar

Lave bem as mãos antes de começar a extrair o leite. Ah, e não esqueça de esterilizar os recipientes! Isso faz toda a diferença para preservar a qualidade do leite.

2. Armazenamento correto

O leite pode ser mantido na geladeira por até 12 horas ou no freezer por até 15 dias. Mas atenção: sempre guarde bem vedado e evite variações de temperatura. Isso ajuda a evitar que o leite perca suas propriedades.

3. Porções pequenas

Congele o leite em quantidades menores. Assim, você evita desperdícios e fica mais fácil manusear na hora de dar ao bebê.

4. Identificação

Quando for colocar os frascos no freezer, não esqueça de marcar com a data e o horário da extração. Isso ajuda a controlar a validade do que você está oferecendo ao seu pequeno.

5. Descongelamento adequado

Prefira descongelar na geladeira ou usando banho-maria morno. Evite o micro-ondas, pois pode aquecer desigualmente e prejudicar os nutrientes. O ideal é tirar do freezer e deixar na geladeira algumas horas antes da hora de servir.

6. Nada de recongelar

Uma vez descongelado, consuma o leite em até 24 horas se mantido na geladeira. Também é normal que, ao descongelar, o leite apresente separação de fases. Para resolver isso, basta agitar suavemente o frasco antes de oferecer ao bebê.

Com estas dicas, a rotina de quem amamenta se torna muito mais tranquila e prática!