Alongamento antes ou depois da musculação? Descubra o ideal

A prática da musculação é um verdadeiro aliado da saúde. Fortalecer os músculos ajuda a manter a força, protege as articulações e dá um up na qualidade de vida. Mas, você já parou pra pensar quando é o melhor momento de incluir o alongamento na sua rotina? Tem gente que se pergunta se é antes ou depois do treino. Vamos conversar sobre isso de um jeito leve.

De acordo com a fisioterapeuta Mariana Milazzotto, o tempo certo para alongar depende de alguns fatores. É importante pensar no seu objetivo, no tipo de alongamento que você vai fazer e na sua condição física. Ela aponta que os alongamentos estáticos feitos antes da musculação podem, sim, reduzir temporariamente a força e a velocidade, especialmente se forem feitos por longos períodos ou com muita intensidade.

No entanto, se você optar por alongamentos curtos e mais leves, o impacto pode ser mínimo. Isso mostra que a intensidade e a duração são mais importantes do que seguir uma regra fixa de “pode” ou “não pode”.

Alongamento antes da musculação

Quando o nosso foco é musculação, o ideal é começar com um aquecimento que envolva movimentos dinâmicos. Isso prepara articulações e músculos para a carga de exercício e aumenta a temperatura corporal. O objetivo aqui é deixar o corpo mais ativo, e não relaxá-lo profundamente logo de cara.

Claro, se a sua necessidade é aumentar a mobilidade para um movimento específico, um alongamento leve pode ser bem-vindo. O importante é que isso não troque o aquecimento. Como diz a Drª Mariana, um aquecimento dinâmico é o que realmente faz a diferença nesse momento.

Alongamento após o treino

Após a musculação, o cenário muda. Agora, os alongamentos podem ser uma excelente maneira de ajudar quem está se sentindo mais tenso ou que quer relaxar um pouco. Logo, o corpo já está aquecido, o que torna essa hora bem mais confortável.

Mas atenção: alongar depois do treino não é obrigatório. A praticidade pode ser útil para perceber uma maior mobilidade e aliviar a tensão, mas não espere que isso resolva problemas sérios de dor ou lesão. O foco aqui é mais no alívio imediato do que em milagres.

Escolhendo a opção mais adequada para o momento

Mariana também ressalta que o aquecimento dinâmico deve ser a escolha número um antes de levantar peso. Já o alongamento estático vem melhor depois, ou em momentos dedicados à mobilidade. Para quem busca força e desempenho, é preciso tomar cuidado com o alongamento estático antes do treino.

Se você tem dificuldades de mobilidade, vale a pena buscar uma abordagem mais individualizada com um profissional. O ponto-chave é não demonizar o alongamento, mas saber como e quando usá-lo. Lembre-se: o corpo precisa se preparar para as cargas e, depois da atividade, o alongamento pode agregar valor.

Muita gente ainda usa o alongamento como uma solução imediata para qualquer desconforto antes do treino. Mas, nem sempre o corpo pede flexibilidade; ele pode estar precisando mesmo é de ativação e estabilidade. Escolher o momento certo para alongar é fundamental, e tudo depende do seu objetivo e da sua estratégia de treino.

Quando vale atenção

Se você está sentindo dores, desconforto ou acha difícil realizar os exercícios de forma confortável, vale a pena ir além do alongamento. A análise da postura, a avaliação do movimento e a escolha de carga são essenciais. O alongamento pode ter seu espaço, mas aquecer bem antes e alongar com propósito depois costuma ser o caminho mais eficaz.