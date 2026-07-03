Perda de gordura e ganho de massa: descubra como conseguir

Perder peso e ganhar músculo ao mesmo tempo é um desejo comum entre muitos de nós, certo? Seja para ficar mais definido ou por questões de saúde, essa jornada pode ser mais acessível do que se imagina. Vamos falar sobre isso de um jeito leve e direto.

De acordo com o Dr. Thiago Volpi, nutrólogo do Espaço Volpi, essa missão é totalmente possível, saindo do papel com as estratégias corretas. Ele aponta que é tudo uma questão de entender que nosso corpo funciona de maneira diferentona em cada metabolismo. Então, sim, dá para perder peso enquanto a gente constrói aqueles músculos!

A combinação ideal para atingir esses objetivos é uma alimentação pensada especialmente para você, exercícios direcionados e um acompanhamento constante. O Dr. Volpi enfatiza que, para quem deseja essa dupla conquista, a proteína deve ser a estrela do prato. E já peço uma pausa aqui: quem diria que um simples ajuste na dieta poderia fazer tanto diferença, né?

Falar de dieta não é só sobre contar calorias. O importante aqui é manter a glicemia estável. Sabe quando a gente exagera no carboidrato e, de repente, parece que engordamos do nada? Isso acontece por causa do aumento da insulina, que colabora para o acúmulo de gordura. Por isso, trabalhar com alimentos que ajudam a evitar esses picos é essencial!

O Dr. Volpi explica que um plano alimentar levemente hipocalórico é o caminho. Se você consome muita menos caloria do que seu corpo precisa, a construção muscular fica comprometida. É um equilíbrio delicado, mas totalmente possível de atingir!

### Importância da Atividade Física

Aqui a história fica ainda mais interessante. O segredo para perder peso e ganhar músculos está no treino de força. Fazer musculação, por exemplo, é fundamental. O Dr. Volpi lembra que preservar a massa muscular é tão importante quanto aumentá-la. Para quem já experimentou um treino de musculação, sabe que a sensação de desafio e conquista é incrível!

Ah, e não podemos esquecer dos exercícios cardiovasculares. A combinação com treinos como o HIIT, que alterna entre momentos intensos e leves, é um verdadeiro aliado na queima de gordura. Certa vez, estava em uma aula de HIIT e, mesmo exausto, percebi como é prazeroso ver os resultados.

### Acompanhamento Especializado Contínuo

Agora, um ponto importantíssimo: ter acompanhamento profissional é essencial nesse processo. O Dr. Thiago ressaltou como é crucial saber se estamos metabolicamente saudáveis. Assim, se houver alguma condição que dificulte a perda de peso, como resistência à insulina ou problemas hormonais, um bom especialista vai direcionar o caminho.

Saber se sua saúde está ok é só o primeiro passo. Depois disso, um planejamento estratégico e ajustes constantes sempre que necessário são fundamentais. Assim como às vezes mudamos nossas táticas ao dirigir em condições diferentes, ajustar o plano de saúde e nutrição também é parte do jogo.

E ao final, lembre-se: essa jornada não é uma corrida, mas sim uma maratona que exige paciência e dedicação. Aproveite cada passo!