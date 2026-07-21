Ansiedade: conheça 8 sinais de alerta do transtorno mental

A ansiedade está se tornando um assunto mais comum do que pensamos. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga ao encarar uma situação desafiadora? Essa resposta do nosso corpo é natural e, na maioria das vezes, até útil. Mas, quando a ansiedade se torna excessiva e começa a atrapalhar nosso dia a dia, aí a coisa muda de figura.

Imagine você dirigindo no meio do trânsito, cercado por carros e buzinas, e de repente uma sensação de pânico surge. Isso pode acontecer com quem sofre de transtorno de ansiedade, que se manifesta em diferentes formas, como ataques de pânico, fobias ou mesmo uma ansiedade geral constante. É um verdadeiro desafio!

E não é só aqui que a ansiedade é um problema. Segundo a OMS, o Brasil é líder mundial em casos de ansiedade, com cerca de 18,6 milhões de pessoas lidando com essa condição. Isso representa 9,3% da população!

Mas como saber se você ou alguém próximo está enfrentando isso? Aqui estão alguns sinais de alerta que podem ajudar a identificar.

1. Preocupação intensa e persistente

Já percebeu como a mente pode divagar sem parar? Esse tipo de preocupação fala muito sobre o transtorno de ansiedade. Pode ser um pensamento repetido sobre aquela reunião complicada ou a insegurança no trabalho. Esse pânico pode ser desproporcional ao que está acontecendo de verdade, mas quem passa por isso não consegue simplesmente desligar.

2. Dificuldade em relaxar ou dormir

Quem aqui nunca ficou deitado na cama, mas sem conseguir relaxar? A mente acelerada e a insônia são sintomas comuns. Às vezes, você passa horas no quarto e, ao acordar, se sentindo mais cansado do que antes. Isso pode estar ligado não só à ansiedade, mas também a outros fatores, como o consumo de cafeína ou o uso excessivo de eletrônicos antes de dormir.

3. Palpitações cardíacas, sudorese e tremores

Se o coração dispara, você começa a suar ou sente aqueles tremores nas mãos, fica difícil ignorar. Essas reações físicas são típicas de quem está lidando com a ansiedade. É como se o corpo estivesse em modo de alerta, mesmo quando não há risco real.

4. Respiração rápida ou ofegante

A respiração acelerada pode fazer você se sentir ainda mais angustiado. Em momentos de ansiedade intensa, muitos começam a hiperventilar, tornando ainda mais difícil respirar normalmente. É um ciclo que se retroalimenta.

5. Sensação de falta de ar ou sufocamento

Nada mais desconfortável do que sentir que não consegue respirar bem, né? Esse sintoma frequentemente aparece durante crises de ansiedade e pode ser perplexo, fazendo com que a pessoa se sinta angustiada.

6. Tensão muscular

Sabe aquele desconforto no pescoço ou nas costas após um dia estressante? Essa tensão muscular é comum em crises de ansiedade. Pode acabar afetando sua rotina, tornando mais difícil realizar atividades simples.

7. Pensamentos negativos recorrentes

É difícil não se deixar levar por pensamentos negativos. Essa distorção pode transformar cada pequeno obstáculo em um grande problema, frustrando ainda mais nossas tentativas de seguir em frente.

8. Evitação de situações que causam ansiedade

Muitos acabam se esquivando de situações que geram ansiedade, como eventos sociais ou até mesmo alguns trajetos de carro. Essa estratégia pode trazer alívio temporário, mas acaba prejudicando o desenvolvimento pessoal e social.

Reconhecer esses sinais é importante para buscar ajuda. Quanto mais cedo você faz isso, mais fácil será evitar que a ansiedade evolua para condições mais severas. Conversar abertamente sobre como se sente e procurar um profissional qualificado pode fazer toda a diferença, trazendo mais calma e qualidade de vida para o seu dia a dia.