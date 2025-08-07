Zé Neto e Cristiano se apresentam em Curitiba com ‘Intenso’ sábado

Zé Neto e Cristiano Realizam Show Imperdível em Curitiba

A famosa dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano se apresenta em Curitiba neste sábado, dia 9 de agosto, na Pedreira Paulo Leminski. O evento, intitulado "Intenso", promete mais de três horas de show, repleto de novidades, incluindo um cenário temático e experiências interativas para o público.

Os fãs devem se apressar, pois os ingressos estão quase esgotados. O show representa uma estreia do formato "Intenso" na capital paranaense e também é especial, pois celebra o aniversário de Cristiano, o que promete momentos únicos no palco.

A festa "Intenso", que já passou por importantes cidades do Brasil e até no exterior, como nos Estados Unidos e em Portugal, visa aproximar os fãs da dupla com experiências exclusivas e emocionantes.

Zé Neto e Cristiano destacam a importância da cidade para eles: "Curitiba sempre foi uma cidade muito especial pra gente, e voltar depois de dois anos com o Intenso vai ser lindo demais! Vamos ficar quase quatro horas no palco para fazer uma noite histórica."

Uma das grande atrações do evento será o concurso “Deu Moral”, que busca um cantor ou cantora local para se apresentar ao lado da dupla, aumentando a interação com o público. Além disso, os fãs poderão participar da escolha do setlist por meio de um totem de votação musical, onde poderão escolher suas cinco músicas preferidas entre 15 opções. As mais votadas serão incluídas no repertório oficial do show.

Os ingressos para o evento começam a partir de R$ 130 e estão disponíveis para compra online no site Guiche Web ou em pontos físicos espalhados pela cidade. Para aqueles que desejam uma experiência ainda mais exclusiva, há opções de ingressos diferenciados:

Premium Open Bar : acesso a bebidas liberadas durante o evento.

: acesso a bebidas liberadas durante o evento. C Stage Floor — Open Bar e Open Food: além de bebidas à vontade, inclui churrasco, proporcionando uma vivência mais intensa e imersiva.

Serviço:

Zé Neto & Cristiano — Turnê Intenso

Quando: Sábado, 09 de agosto

Onde: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Ingessos: A partir de R$ 130. Disponíveis pelo site Guiche Web.

Os fãs estão ansiosos para esse encontro, que promete ser uma noite marcante e repleta de emoção.