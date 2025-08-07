Instagram apresenta nova ferramenta de repost no feed

Nesta quarta-feira, dia 6, o Instagram lançou uma nova funcionalidade que permite aos usuários repostar conteúdo de outras pessoas diretamente em seus próprios feeds e Reels. Essa opção elimina a necessidade de fazer capturas de tela ou usar edições externas, facilitando o compartilhamento de conteúdos interessantes.

A ferramenta já estava em fase de testes nas semanas anteriores, mas agora está sendo disponibilizada para um maior número de usuários. Mesmo assim, a Meta, empresa responsável pela plataforma, alerta que nem todos poderão acessar a funcionalidade imediatamente.

Ao navegar pelo feed, os usuários notarão um novo ícone localizado abaixo das postagens, entre os botões de mensagens e de compartilhamento. O novo botão é intuitivo e acompanhará uma contagem de quantas vezes aquele conteúdo foi repostado.

Para utilizar a nova função, o processo é bastante simples. Ao clicar no botão “repost” abaixo do conteúdo que deseja compartilhar, uma opção aparecerá. Se o usuário quiser adicionar uma legenda ou comentário, deve tocar na bolha com sua foto que surgirá em seguida e digitar o texto desejado. Por último, basta clicar em “atualizar” para finalizar.

É importante ressaltar que apenas o conteúdo original pode ser repostado. Isso significa que a função não permite repostar conteúdos que já foram repostados por outra pessoa. Antes dessa atualização, os usuários podiam apenas compartilhar posts nos Stories da plataforma.

A Meta também destaca que essa novidade é vantajosa para os criadores de conteúdo. Quando seus posts são republicados, eles podem ser vistos pelos seguidores da conta que fez o repost, possibilitando que mais pessoas conheçam o trabalho do criador, mesmo que não o sigam diretamente.

Para aqueles que preferem controlar a visibilidade do seu conteúdo, o Instagram oferece a opção de gerenciar se o material pode ou não ser repostado. Para ajustar essa configuração, o usuário deve seguir os passos:

1. Abrir o aplicativo do Instagram.

2. Tocar na foto do perfil no canto inferior direito.

3. Acessar o menu no canto superior direito.

4. Ir em “Compartilhando” nas opções de interação.

5. Ativar ou desativar a opção “Permitir reposts”.

Com essa nova ferramenta, o Instagram continua a evoluir e a se adaptar às necessidades de seus usuários.