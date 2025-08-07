Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 797,5 mil em agosto e Dia dos Pais

Receita da Sorte distribui R$ 797,5 mil em prêmios em agosto

O Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), do governo do Estado, traz boas notícias para os participantes do Receita da Sorte neste mês de agosto. Até o dia 31, serão distribuídos R$ 797,5 mil em prêmios, com uma semana especial em homenagem ao Dia dos Pais.

Sorteios Especiais

Entre os dias 4 e 10 de agosto, a NFG realizará um sorteio específico para o Dia dos Pais, totalizando R$ 185,5 mil a serem distribuídos. Durante essa semana, os inscritos terão a chance de ganhar prêmios diários, que incluem um prêmio de R$ 1 mil, um de R$ 500 e quinhentos prêmios de R$ 50. Nos outros dias do mês, haverá um prêmio de R$ 500 e quinhentos prêmios de R$ 50 por dia.

Premiações Diárias:

1 prêmio de R$ 1 mil (somente entre os dias 4 e 10)

1 prêmio de R$ 500

500 prêmios de R$ 50

Como Participar

Para participar do Receita da Sorte, os interessados precisam ter o aplicativo do NFG, disponível para Android e iOS. Após fazer o login com os dados pessoais, é necessário realizar uma compra e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. O documento fiscal aparecerá na aba “Receita da Sorte” do aplicativo quase que imediatamente. Caso o alertas estejam ativados, os usuários receberão uma notificação quando a nota estiver disponível para participar do sorteio. É importante ressaltar que esse procedimento deve ser feito no mesmo dia da compra.

Os sorteados poderão verificar os prêmios na seção "Meus Prêmios" do aplicativo ou site do NFG. O resgate pode ser realizado através de conta do Banrisul ou via Pix, utilizando o CPF como chave. Embora o valor não seja enviado imediatamente, o pedido de resgate garantirá o recebimento, dentro do prazo estabelecido.

Como é Feito o Sorteio

A seleção dos vencedores é feita por meio de uma combinação de dígitos da nota fiscal, data e hora da autorização, juntamente com o número do CPF. Esses dados devem corresponder aos números sorteados aleatoriamente pelo sistema. Se não houver ganhadores ou se um prêmio não for retirado, os valores retornam ao orçamento do programa para serem redistribuídos em outras ocasiões.

Vantagens do Nota Fiscal Gaúcha

Com aproximadamente 4,1 milhões de participantes, o Nota Fiscal Gaúcha é um programa que incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF nas notas fiscais no momento da compra, jogando um papel importante na cidadania fiscal e na redução da sonegação. Os consumidores têm acesso a diversas vantagens, que incluem:

Sorteios Mensais: Realizados após as últimas quartas-feiras de cada mês, com prêmios de até R$ 100 mil em dezembro.

Realizados após as últimas quartas-feiras de cada mês, com prêmios de até R$ 100 mil em dezembro. Receita da Sorte: Sorteios diários com prêmios de R$ 500 e R$ 50, totalizando R$ 20,5 mil por dia, com prêmios especiais em datas comemorativas.

Sorteios diários com prêmios de R$ 500 e R$ 50, totalizando R$ 20,5 mil por dia, com prêmios especiais em datas comemorativas. Receita Certa: Prêmios relativos ao aumento da arrecadação de ICMS, apurados trimestralmente.

Prêmios relativos ao aumento da arrecadação de ICMS, apurados trimestralmente. Bom Cidadão: Descontos automáticos no IPVA, dependendo da quantidade de notas fiscais solicitadas com CPF.

Descontos automáticos no IPVA, dependendo da quantidade de notas fiscais solicitadas com CPF. Repasse a Entidades: Possibilidade de indicar entidades da região para receberem repasses em dinheiro, com um total de R$ 21 milhões disponíveis anualmente.

As informações sobre o programa e como participar podem ser obtidas diretamente no aplicativo e site do Nota Fiscal Gaúcha.