Youtuber revela transformação de casa abandonada em SP desde 1996

Canal de youtube mostra a restauração de uma piscina que passou 25 anos abandonada - veja como ficou o resultado final
O canal “Vida de Jardineiro” trouxe à tona uma história bastante peculiar sobre uma casa que ficou abandonada por 25 anos. Essa residência, marcada por um passado trágico, começa a reinventar sua história após tantos anos de esquecimento.

Essa casa, que agora parece um cenário de filme de terror, foi engolida pela vegetação ao longo das décadas. O mato tomou conta e a construção chegou a ser comparada com locais como Chernobyl, dada a forma como a natureza se apropriou do espaço. Mas o que aconteceu para essa casa ficar nessa situação?

Tudo começou em 1996, quando um acidente aéreo, que chocou o Brasil, causou a morte do proprietário. Essa tragédia não só interrompeu vidas, mas também deu início a um imenso processo de disputas judiciais entre os herdeiros, que impediram qualquer manutenção ou uso do imóvel.

Tragédia interrompeu vidas e mudou o destino da casa

Esse acidente foi um dos mais impactantes da aviação brasileira. Um avião Fokker 100 caiu perto do aeroporto de Congonhas, resultando na morte de várias pessoas, incluindo o dono da casa. Desde então, a propriedade ficou em um limbo jurídico, e a falta de cuidado fez com que a estrutura do imóvel se deteriorasse bastante.

Com toda essa bagunça nas questões legais, o imóvel se tornou um símbolo silencioso de uma vida interrompida, refletindo a dor que muitos sentiram na época.

Natureza tomou conta e transformou imóvel em selva urbana

Com o passar dos anos, a casa se transformou em uma verdadeira selva urbana. Árvores e plantas cresceram sem controle, invadindo muros e telhados. A piscina, cheia de água parada, acabou se tornando um verdadeiro lar para bactérias, o que tornava o lugar um foco de perigos para quem se aproximasse.

A equipe do “Vida de Jardineiro” teve que ter muito cuidado ao limpar o espaço, com medo de encontrar áreas perigosas e escorregadias. Essa situação extrema mostrava como o abandono prolongado afetou a residência.

Novo proprietário inicia transformação

A mudança começou a tomar forma quando um novo proprietário decidiu adquirir a casa. Ele chamou a equipe do canal “Vida de Jardineiro” para realizar um trabalho de limpeza e revitalização, mas dessa vez, foi um trabalho remunerado. O novo dono optou por demolir a antiga estrutura, já que o estado dela era irreparável devido a infiltrações e rachaduras. Para ele, era mais viável reconstruir do zero do que tentar consertar.

Do abandono ao recomeço

Após a limpeza inicial, o que antes era um cenário de abandono começou a ganhar uma nova cara. A transformação trouxe uma sensação de renovação ao espaço, deixando tudo com um ar de tranquilidade. Porém, ainda existem alguns desafios: a falta de água e energia no local impediu uma limpeza mais profunda, como a higienização das calçadas.

Essa é uma nova fase para aquele lugar. Com um novo futuro pela frente, será interessante acompanhar como essa casa vai se reinventar e qual será sua nova história.

