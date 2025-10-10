Arlete Salles e Aguinaldo Silva se reencontram em “Três Graças”
Arlete Salles, uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira, está se preparando para um novo desafio no horário nobre da TV Globo. Depois de brilhar na série “Família é Tudo” em 2024, ela agora faz parte do elenco da novela “Três Graças”, que estreia no dia 20 de outubro. A trama é escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva.
Na novela, Arlete interpreta Josefa, uma mulher que vive com dores emocionais profundas e conflitos intensos na relação com sua filha, Arminda, interpretada por Grazi Massafera. A convivência entre mãe e filha é marcada por dificuldades, e Josefa enfrenta desafios diários em sua maternidade. Em uma entrevista, a atriz descreveu Josefa como uma mulher amargurada, que possui razões para sua dor. A relação entre elas é tão complicada que, mesmo dentro da mesma casa, não conseguem se entender.
Outro personagem importante é Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, que se torna cuidadora e confidente de Josefa. Arlete destaca a conexão especial entre as duas, que, apesar de não terem laços de sangue, desenvolvem um vínculo profundo e amoroso. Essa amizade proporciona a Josefa um alívio em sua relação conturbada com a filha.
Para Arlete, “Três Graças” significa um reencontro com Aguinaldo Silva, um autor com quem já trabalhou em novelas marcantes como “Tieta” e “Porto dos Milagres”. A atriz expressa a felicidade de retomar essa parceria, lembrando com carinho dos trabalhos que realizaram juntos.
A nova novela promete misturar drama e humor, características que marcam o estilo de Aguinaldo Silva. Conhecido por criar personagens femininas fortes e tramas emocionantes, o autor traz uma história recheada de críticas sociais e nuances complexas nas relações familiares. O elenco conta com uma diversidade de atores de diferentes gerações, enriquecendo ainda mais a produção.
“Três Graças” aborda a vida da família Das Graças, composta por três gerações de mulheres: Lígia, a avó; Gerluce, a mãe; e Joélly, a filha. Elas vivem em uma comunidade fictícia chamada Chacrinha e enfrentam o desafio da gravidez na adolescência. Lígia criou Gerluce sozinha, após o pai da criança se recusar a assumir a paternidade. Gerluce, por sua vez, engravidou cedo de Joélly e luta para que a filha não repita os mesmos erros.
A história começa quando Joélly, aos 15 anos, descobre que está grávida. O pai do bebê é Raul, um jovem de classe alta que frequentava a comunidade em busca de drogas. Joélly, com sua personalidade forte, decide esconder de Gerluce que Raul é, na verdade, o filho de Arminda, a patroa de sua mãe.
A novela será dirigida artisticamente por Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A trilha sonora será criada por Reno Duarte e Rafael Langoni, e a direção de gênero ficará a cargo de José Luiz Villamarim. Está prevista a exibição de cerca de 179 capítulos, prometendo muito conteúdo emocionante para os telespectadores.