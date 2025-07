Yamaha de Di Grassi usará cores do Superman em Berlim

A Lola Cars e a Warner Bros. Discovery confirmaram uma nova colaboração na Fórmula E, anunciada na última sexta-feira, dia 11. Para marcar essa parceria, que coincide com o lançamento do filme “Superman” nos cinemas, o carro Lola T001, pilotado por Zane Maloney e pelo brasileiro Lucas di Grassi, da equipe Lola Yamaha ABT, será pintado com as cores do super-herói. As cores azul, vermelho e amarelo estarão presentes no veículo, acompanhado do emblemático escudo do Superman.

Além da pintura do carro, Zane e Lucas irão usar macacões de corrida personalizados que lembram o icônico uniforme do Superman. A ideia é que, na pista, os pilotos tenham um desempenho notável, inspirado na força do personagem de ficção.

Essa ativação representa o início de um relacionamento de longo prazo entre Lola Cars e Warner Bros. Discovery. Ambas as organizações pretendem desenvolver e distribuir conteúdos relacionados a projetos futuros dentro do automobilismo. Isso incluirá a equipe Lola Yamaha ABT, que exibirá o logotipo da Warner Bros. em seu carro. O conteúdo gerado em conjunto também poderá contar histórias dos patrocinadores e parceiros da equipe.

A nova pintura e os macacões especiais serão utilizados durante as duas corridas do E-Prix de Berlim, que ocorrerão no Aeroporto de Tempelhof, neste fim de semana. A iniciativa promete atrair a atenção dos fãs de automobilismo, ao conectar o mundo das corridas com a cultura pop e os super-heróis.