Expectativa para minicontratos e Ibovespa nesta sexta-feira

Mercado Financeiro: Queda do Ibovespa e Movimentações nos Minicontratos

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, encerrou a sessão de quinta-feira (10) com uma queda de 0,54%, atingindo 136.743 pontos. Essa é a quarta queda consecutiva do índice, que já tinha apresentado uma forte realização após alcançar seu recorde histórico de 141.563 pontos.

Durante o dia, o índice variou entre 136.014 pontos, sua mínima, e 137.471 pontos, sua máxima. A situação atual do mercado sugere um risco de uma correção mais ampla, especialmente se a movimentação atual ultrapassar o desempenho da semana anterior.

Embora a tendência de alta ainda permaneça no gráfico semanal, a correção está se intensificando. Caso o Ibovespa rompa a marca dos 136.000 pontos, as próximas metas de baixa podem ser entre 133.260 e 132.295 pontos. Por outro lado, se o índice ultrapassar 140.380 e 141.563 pontos, pode abrir caminho para chegar a 142.865 e, eventualmente, 144.930 pontos.

Analisando o gráfico diário, a situação se apresenta ainda mais preocupante. O índice se encontra abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, indicando uma pressão vendedora. O índice de força relativa (IFR) diário está em 44,98, ainda sem indicar sobrevenda.

Para uma recuperação, é essencial que o Ibovespa encontre resistência entre 138.470 e 140.380 pontos, com possíveis alvos em 141.563 e 142.315. Se perder os níveis de 136.000 e 134.120 pontos, poderá abrir espaço para correções mais profundas, buscando a faixa de 132.870 pontos.

Minicontratos em Alta e Dólar em Queda

Os contratos de mini-índice, com vencimento em agosto (WINQ25), encerraram a sessão em alta de 0,63%, cotados a 138.575 pontos. Após três dias de quedas, o mini-índice reagiu e conseguiu superar as médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para continuar em alta, é crucial romper a faixa entre 138.695 e 138.875 pontos, enquanto o suporte se encontra entre 138.450 e 138.100 pontos.

Por sua vez, os contratos de minidólar (WDOQ25) apresentaram uma queda de 0,84%, terminando a sessão em 5.561,5 pontos, revertendo parte dos ganhos da quarta-feira. Após a alta anterior, o dólar futuro teve uma correção e está sendo negociado abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos. O suporte está posicionado em 5.555 e 5.547, enquanto a resistência imediata permanece entre 5.573 e 5.592.

Bitcoin com Sinais de Valorização

Os contratos de Bitcoin (BITN25) tiveram um bom desempenho, encerrando a última sessão em alta de 3,24%, a 646.000 pontos. Este é o segundo dia consecutivo de forte valorização. O ativo está negociando acima das médias de curto prazo e se aproxima de uma resistência importante, que poderá definir a continuidade da valorização.

Para que o Bitcoin mantenha a tendência de alta, é necessário romper a resistência em 646.685 e 661.495 pontos. Se conseguir, poderá buscar novos patamares em 685.070, 715.650 e 738.300 pontos. Entretanto, caso não mantenha essa alta, pode enfrentar suporte em 628.300 e 607.000 pontos, o que poderia indicar uma correção.

O IFR atual está em 65,65, sinalizando que o ativo está próximo da zona de sobrecompra, requerendo atenção a uma possível pressão vendedora nos próximos dias, especialmente se não houver superação dos 661.495 pontos.

Análise Técnica: Suportes e Resistências

Os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e índice são cruciais para a negociação nesta sexta-feira (11). As análises diárias são importantes para entender as movimentações no mercado e tomar decisões mais informadas.

De forma geral, o cenário atual do mercado é marcado por volatilidade e correção, e a atenção dos investidores está em como os índices e ativos se comportarão nos próximos dias.