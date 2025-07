Wilson é bem avaliado para senador, mesmo sem candidatura

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, aparece entre os principais candidatos para o Senado nas eleições de 2026, segundo uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen). Diferente de seus concorrentes, Eduardo Braga (MDB) e Alberto Neto (PL), que já formalizaram suas pré-candidaturas, Wilson tem mantido uma postura cautelosa em relação ao pleito. Ele expressou preocupações sobre a possibilidade de que a discussão eleitoral possa atrapalhar as atividades do seu governo, enfatizando a importância de focar nas entregas e ações para o estado.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (30), Wilson Lima ocupa a terceira colocação na corrida senatorial, com 17,2% das intenções de voto entre os votos válidos. Eduardo Braga lidera a pesquisa com 29,1%, seguido por Alberto Neto, que alcança 21,8%.

Os números completos da pesquisa são os seguintes:

Eduardo Braga: 29,1%

29,1% Alberto Neto: 21,8%

21,8% Wilson Lima: 17,2%

17,2% Marcos Rotta: 11,6%

11,6% Marcelo Ramos: 10,3%

10,3% Plínio Valério: 9,9%

Wilson Lima se destaca especialmente no interior do estado, onde atinge 24,1% das intenções de voto. Em contrapartida, na capital, Manaus, ele recebe apenas 9,7%. Essa diferença de desempenho entre as duas áreas é de 14,4 pontos percentuais. Eduardo Braga, por sua vez, se destaca tanto no interior, com 34,8% das intenções, quanto na capital, onde registra 21,2%.

A pesquisa, que entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 18 e 25 de julho, foi encomendada por um consórcio de portais conhecidos na região. A margem de erro é de 2,52%, com um nível de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas em diversas cidades do Amazonas, incluindo Manaus, Parintins e Coari, entre outras localidades.