Komatsu D575A-3 Super Dozer move peso de uma casa pequena

O Komatsu D575A-3 Super Dozer é uma máquina impressionante, capaz de mover, em uma única ação, o equivalente ao volume de uma casa pequena. Com uma lâmina que comporta até 96 m³ de material e pesando 152 toneladas, este trator de esteiras é considerado o mais potente já fabricado em série, ideal para o trabalho pesado em mineração.

Ele foi pensado para deslocar até 150 toneladas por ciclo, superando concorrentes como o Caterpillar D11T. O D575A-3 opera em locais onde a escavação precisa ser feita de forma segura, sem o uso de explosivos. Atualmente, essa máquina é um verdadeiro ícone em minas nos Estados Unidos, Japão e Austrália, consolidando seu status na engenharia pesada.

Histórico e especificações do Komatsu D575A-3

O Komatsu D575A-3 é o maior trator de esteiras produzido em série no mundo. A fabricante Komatsu Ltd., do Japão, lançou a primeira versão em 1991 e a variante Super Dozer (SD) em 2001. Com uma lâmina frontal projetada para movimentar até 96 m³ de material, essa versão consegue deslocar cerca de 150 toneladas em um único movimento, o que é comparável ao volume de uma casa compacta.

Esse monstro das máquinas conta com 1.150 hp (858 kW) de potência do motor Komatsu SA12V170E e um peso operacional de 152,6 toneladas. Sua principal utilização foi em atividades de mineração a céu aberto, mas sua produção foi encerrada em 2012, sem um substituto à vista.

A lâmina que empurra como uma casa

A lâmina frontal do Komatsu D575A-3 não é apenas grandiosa: ela carrega até 96 m³ de solo de cada vez. Se considerarmos a densidade média de material seco, que é cerca de 1,6 t/m³, isso significa um deslocamento de até 150 toneladas em um único movimento.

Para colocar isso em perspectiva, uma casa de aproximadamente 90 m² (com pé direito de 2,5 m) tem cerca de 225 m³ de volume interno. A lâmina do D575A-3 consegue mover o equivalente a quase metade desse volume, ou seja, todo o solo de uma fundação, o que poderia encher seis caminhões basculantes grandes.

Onde o super trator foi usado

Apesar da produção limitada (cerca de 10 unidades SD), o Komatsu D575A-3 encontrou seu lugar em grandes projetos de mineração. Empreiteiros famosos, como a Alpha Natural Resources (dos Estados Unidos) e a Alcoa (na Austrália), utilizaram essa máquina em escavações profundas onde não era possível fazer uso de explosivos.

Tipos de solo diferentes exigem equipamentos com alta capacidade, e o D575A-3 foi enviado para locais como Estados Unidos (em estados como Virgínia Ocidental e Kentucky), Austrália, Canadá, Japão e Nova Zelândia. Em algumas situações, a operação do trator era feita remotamente, principalmente em áreas de alto risco.

Por que ele não foi substituído

A produção do D575A-3 foi encerrada em 2012, e não existe um modelo que o substitua diretamente. Um dos motivos principais é o alto custo de operação e a necessidade de logística especializada para transporte e manutenção. Além disso, outras máquinas, como caminhões fora-de-estrada e escavadeiras de grande porte, ganharam espaço, oferecendo mais flexibilidade nas operações.

Apesar do fim da fabricação, ainda existem algumas unidades em operação, mantidas por empresas que ainda valorizam a eficiência do D575A-3 em períodos de alta demanda.

A analogia é válida?

Sim, a comparação do D575A-3 com o volume de uma casa pequena faz sentido. Mesmo considerando variações na densidade dos materiais, cálculos indicam que essa máquina pode realmente mover, em uma única passada, a quantidade de terra suficiente para encher o volume de uma edificação residencial compacta.

Se você já teve a oportunidade de trabalhar ou ver esse tipo de máquina em ação, vale a pena compartilhar a sua experiência. Ela sempre traz boas histórias e aprendizados!