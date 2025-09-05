Notícias

Sony apresenta novo videogame com surpresa impressionante

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Sony lança novo videogame e deixa gamers chocados com detalhe inesperado
Sony lança novo videogame e deixa gamers chocados com detalhe inesperado

Com novidades fresquinhas do mundo dos games, a Sony parece estar pronta para anunciar uma versão nova do PlayStation 5 Digital. As informações, que chegaram por meio do Dealabs, indicam que o anúncio deve acontecer por volta de 13 de setembro deste ano, diretamente na Europa.

Esse novo modelo, que pode ser chamado de CFI-2100, deve ter um preço sugerido em torno de 499 euros. E as expectativas estão lá em cima, especialmente em relação ao armazenamento desse console.

As possíveis especificações

Rumores dizem que a Sony pode reduzir a capacidade de armazenamento de 1 TB para 825 GB. É sempre bom ressaltar que a empresa ainda não confirmou nada sobre essas mudanças. A Sony costuma ser reservada e não costuma fazer grandes anúncios sobre revisões, como vimos em versões anteriores.

O que se sabe é que essa nova concepção do PS5 pode trazer melhorias internas, como um sistema de resfriamento mais eficiente e um desempenho aprimorado. Embora muitos usuários não falem tanto sobre isso, essas questões são cruciais para quem se importa com a experiência de jogo. O PS5 foi analisado por especialistas, e os feedbacks começaram a surgir em novembro de 2023.

Essa nova versão, carinhosamente chamada de “PS5 Slim” pelos gamers, deve ser mais compacta, com um design que possibilita a remoção do disco. Isso oferece aos jogadores a opção de escolher entre um drive ou uma versão digital do console, aumentando as alternativas disponíveis.

E voltando ao armazenamento, a Sony pode estar pensando em soluções inovadoras. Há quem imagine que, com o fim dos modelos de 1 TB, a marca poderá lançar algo com um espaço maior, reforçando sua competitividade no mercado.

Nos Estados Unidos, é bom ficar ligado, pois o preço do PS5 pode ser ainda mais salgado. Com essa novidade sendo lançada na Europa, espera-se que o valor lá fora também sofra um aumento, especialmente devido a tarifas que foram implementadas. Isso pode fazer com que o preço fique em torno de 50 dólares a mais.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Nova tecnologia que parece ficção científica vai virar realidade antes de 2030

Tecnologia futurista deve se tornar realidade até 2030

27 minutos atrás
O 2º maior parque aquático do mundo fica no Brasil, fatura R$ 240 milhões ao ano e está prestes a inaugurar looping inédito no Ocidente; R$ 300 milhões estão na mesa para novos investimentos

Parque aquático no Brasil fatura R$ 240 milhões e planeja novidades

38 minutos atrás
Expedição na Antártida encontra criaturas marinhas nunca vistas antes

Expedição na Antártida revela novas criaturas marinhas

57 minutos atrás
Microfone aberto registra Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un debatendo longevidade e imortalidade durante desfile militar em Pequim.

Debate entre líderes da China, Rússia e Coreia do Norte sobre longevidade

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo