Sony apresenta novo videogame com surpresa impressionante

Com novidades fresquinhas do mundo dos games, a Sony parece estar pronta para anunciar uma versão nova do PlayStation 5 Digital. As informações, que chegaram por meio do Dealabs, indicam que o anúncio deve acontecer por volta de 13 de setembro deste ano, diretamente na Europa.

Esse novo modelo, que pode ser chamado de CFI-2100, deve ter um preço sugerido em torno de 499 euros. E as expectativas estão lá em cima, especialmente em relação ao armazenamento desse console.

As possíveis especificações

Rumores dizem que a Sony pode reduzir a capacidade de armazenamento de 1 TB para 825 GB. É sempre bom ressaltar que a empresa ainda não confirmou nada sobre essas mudanças. A Sony costuma ser reservada e não costuma fazer grandes anúncios sobre revisões, como vimos em versões anteriores.

O que se sabe é que essa nova concepção do PS5 pode trazer melhorias internas, como um sistema de resfriamento mais eficiente e um desempenho aprimorado. Embora muitos usuários não falem tanto sobre isso, essas questões são cruciais para quem se importa com a experiência de jogo. O PS5 foi analisado por especialistas, e os feedbacks começaram a surgir em novembro de 2023.

Essa nova versão, carinhosamente chamada de “PS5 Slim” pelos gamers, deve ser mais compacta, com um design que possibilita a remoção do disco. Isso oferece aos jogadores a opção de escolher entre um drive ou uma versão digital do console, aumentando as alternativas disponíveis.

E voltando ao armazenamento, a Sony pode estar pensando em soluções inovadoras. Há quem imagine que, com o fim dos modelos de 1 TB, a marca poderá lançar algo com um espaço maior, reforçando sua competitividade no mercado.

Nos Estados Unidos, é bom ficar ligado, pois o preço do PS5 pode ser ainda mais salgado. Com essa novidade sendo lançada na Europa, espera-se que o valor lá fora também sofra um aumento, especialmente devido a tarifas que foram implementadas. Isso pode fazer com que o preço fique em torno de 50 dólares a mais.