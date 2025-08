VMA 2025: todos os indicados confirmados

Lady Gaga é a grande indicada do VMA 2025

Lady Gaga se destaca no VMA 2025 com um total de 12 indicações. Bruno Mars vem logo atrás, com 11, enquanto Kendrick Lamar possui 10. Essa é a terceira vez consecutiva que Gaga leva a liderança nas indicações do evento, que reconhece talentos e produções no mundo da música.

Na sequência, temos Rosé e Sabrina Carpenter, cada uma com 8 indicações. Ariana Grande e The Weeknd seguem com 7 cada, Billie Eilish tem 6 e Charli XCX registra 5. Outros artistas, como Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae, aparecem com 4 indicações cada.

Para o prêmio de Artista do Ano, os concorrentes são Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Taylor Swift e The Weeknd. Já a categoria de Melhor Artista Revelação conta com Alex Warren, Ella Langley, Gigi Perez, Lola Young, Sombr e The Marías. Este ano, o VMA introduziu duas novas categorias: Melhor Country e Melhor Artista Pop.

Lista completa de indicados para o VMA 2025:

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd e Playboi Carti – “Timeless”

ARTISTA DO ANO

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

MÚSICA DO ANO

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd e Playboi Carti – “Timeless”

MELHOR ARTISTA NOVO

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MUITAS CATEGORIAS NOVAS E CONSOLIDADAS

Além das categorias já tradicionais, o VMA 2025 apresenta novos nomes e uma ampla gama de artistas disputando prêmios em diversas vertentes da música, proporcionando ao público um evento repleto de talentos e performances impactantes.