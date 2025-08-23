Visitantes do parque nos EUA encontram diamantes e podem levá-los

Já pensou em encontrar um diamante durante um passeio? Isso aconteceu com Micherre Fox, uma jovem de 31 anos, que estava em busca de uma pedra especial para o seu anel de noivado. Ela encontrou uma joia de 2,3 quilates no Crater of Diamonds State Park, no Arkansas, nos Estados Unidos, após um mês de procura.

O que torna esse parque tão especial é a sua política inusitada: quem encontra uma gema pode levar para casa! Esse diferencial atrai muitas pessoas que sonham em descobrir suas próprias pedras preciosas. Desde que o parque foi criado, em 1906, mais de 75 mil pedras já foram localizadas ali, e somente neste ano, 366 visitantes encontraram diamantes, sendo 11 deles pesando mais de um quilate.

O parque possui uma origem vulcânica que o torna rico em diamantes, e esses cristais têm uma história fascinante. Eles começaram a se formar há mais de três bilhões de anos, no manto da Terra, onde o carbono se transforma em cristal devido à alta pressão e temperatura. Há cerca de 100 milhões de anos, uma erupção vulcânica trouxe essas pedras para mais perto da superfície, resultando na formação da cratera que conhecemos hoje. Com o passar do tempo, a erosão fez com que os diamantes ficassem soltos e prontos para serem descobertos.

Mas não são só os diamantes que fazem a alegria dos visitantes. O parque também abriga outras pedras preciosas, como ametista e ágata, que estão disponíveis para serem encontradas pelo solo. Vale destacar que muitas joias retiradas dali não são lapidadas ou avaliadas, mas a oportunidade de sair do parque com uma pedaço de história e beleza é uma motivação e tanto para todos que visitam o local.