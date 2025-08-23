Notícias

Visitantes do parque nos EUA encontram diamantes e podem levá-los

Quem encontra um diamante pode levar ele para casa

Já pensou em encontrar um diamante durante um passeio? Isso aconteceu com Micherre Fox, uma jovem de 31 anos, que estava em busca de uma pedra especial para o seu anel de noivado. Ela encontrou uma joia de 2,3 quilates no Crater of Diamonds State Park, no Arkansas, nos Estados Unidos, após um mês de procura.

O que torna esse parque tão especial é a sua política inusitada: quem encontra uma gema pode levar para casa! Esse diferencial atrai muitas pessoas que sonham em descobrir suas próprias pedras preciosas. Desde que o parque foi criado, em 1906, mais de 75 mil pedras já foram localizadas ali, e somente neste ano, 366 visitantes encontraram diamantes, sendo 11 deles pesando mais de um quilate.

O parque possui uma origem vulcânica que o torna rico em diamantes, e esses cristais têm uma história fascinante. Eles começaram a se formar há mais de três bilhões de anos, no manto da Terra, onde o carbono se transforma em cristal devido à alta pressão e temperatura. Há cerca de 100 milhões de anos, uma erupção vulcânica trouxe essas pedras para mais perto da superfície, resultando na formação da cratera que conhecemos hoje. Com o passar do tempo, a erosão fez com que os diamantes ficassem soltos e prontos para serem descobertos.

Mas não são só os diamantes que fazem a alegria dos visitantes. O parque também abriga outras pedras preciosas, como ametista e ágata, que estão disponíveis para serem encontradas pelo solo. Vale destacar que muitas joias retiradas dali não são lapidadas ou avaliadas, mas a oportunidade de sair do parque com uma pedaço de história e beleza é uma motivação e tanto para todos que visitam o local.

