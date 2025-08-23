Problemas com seu voo? Saiba como receber compensação

Muitas pessoas gostam de planejar suas viagens de avião com antecedência. Porém, imprevistos podem acontecer, como atrasos e cancelamentos de voos. Essas situações, apesar de frustrantes, têm soluções que podem aliviar o impacto para o passageiro. O importante é conhecer os seus direitos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelece que, mesmo que os atrasos não sejam culpa direta das companhias aéreas, elas devem oferecer suporte imediato aos passageiros. Isso significa que, em qualquer situação difícil, o viajante deve buscar ajuda nas empresas. Elas têm a obrigação de apresentar alternativas e, em alguns casos, até compensações financeiras.

Se um voo for cancelado, o passageiro pode solicitar reembolso integral do valor pago. Além disso, se sentir que sofreu algum dano pela situação, pode fazer reclamações no Procon, buscando possíveis indenizações.

Assistência material: o que acontece no caso de voos atrasados?

Quando um voo atrasa, a companhia aérea deve fornecer assistência material gratuita, com base no tempo de espera. A partir de 1 hora de atraso, o passageiro deve ter acesso à comunicação, podendo usar internet e telefone sem custos extras. Com 2 horas de atraso, a empresa deve oferecer alimentos, como lanche ou vouchers para refeição.

Se o atraso passar de 4 horas, o consumidor tem direito a hospedagem (caso precise passar a noite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Isso é fundamental para tornar a espera um pouco mais confortável.

Problemas com o voo e compensações não liberadas: como proceder?

Importante lembrar que, independentemente da razão do problema no voo, a companhia aérea é responsável por oferecer compensações. Se ocorrer um atraso ou cancelamento e você não receber assistência, isso é considerado um descumprimento do contrato de transporte. Nesse caso, entre em contato com os canais de atendimento da empresa para registrar sua reclamação.

Caso a situação não seja resolvida, o ideal é registrar uma reclamação na plataforma “Consumidor” do governo federal. Essa plataforma tem um papel importante em encaminhar os casos à Anac, o que pode ajudar na resolução do problema.

Conhecer seus direitos torna sua experiência de viagem mais segura e tranquila. Afinal, imprevistos podem acontecer, mas estar informado ajuda a lidar melhor com eles.