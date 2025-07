Vince Gilligan estreia série ‘Pluribus’ com data e elenco definidos

Rhea Seehorn in ‘Pluribus’

A nova série de ficção científica criada por Vince Gilligan, conhecido por sucessos como Breaking Bad e Better Call Saul, chamada Pluribus, estreia no Apple TV+ no próximo dia 7 de novembro. Os episódios restantes serão lançados semanalmente aos Fridays, até 26 de dezembro.

Pluribus apresenta uma trama inusitada: a protagonista, interpretada por Rhea Seehorn, é considerada a pessoa mais infeliz do mundo e sua missão é salvar o planeta da felicidade. Além de Seehorn, o elenco conta com Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga e participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte.

Em 2022, a Apple TV+ já havia garantido duas temporadas da série, demonstrando a confiança na nova aposta de Gilligan. A plataforma também divulgou uma imagem inicial e um vídeo teaser, que proporcionam um primeiro olhar sobre a produção.

O teaser revela a essência do personagem interpretado por Seehorn, que, em uma cena cômica, lambe um por um os donuts de uma caixa antes de colocá-los de volta, convidando os outros a se servirem: “Ajude-se! ;)”.

Gilligan comentou sobre o novo trabalho, mencionando seu entusiasmo em ver Seehorn interpretando um personagem bem diferente do que fez em Better Call Saul. Ele descreve sua personagem como uma heroína danificada que tenta incessantemente ser boa. Gilligan elogia o talento e a bondade de Seehorn, destacando a alegria de trabalhar com ela.

Por sua vez, Seehorn expressou sua ansiedade pela estreia, mencionando que o texto de Gilligan mantém a profundidade dos personagens que os fãs tanto apreciam, ao mesmo tempo em que mistura comédia e temas mais sombrios. Ela revelou que a série leva esses elementos a um novo nível, oferecendo momentos tanto provocativos quanto hilários.

Pluribus é uma produção da Sony Pictures Television, com Gilligan atuando como produtor executivo junto a outros profissionais da indústria, como Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy também estão na equipe de produção como coexecutivas.