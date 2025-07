Relacionamento da ex-jogadora Carol Gattaz é revelado no TikTok

Carol Gattaz inicia nova fase em sua vida amorosa com a advogada Victoria Misk

A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Carol Gattaz, medalhista olímpica e atual comentarista esportiva, está vivendo um novo momento em sua vida amorosa. Recentemente, Carol, de 44 anos, assumiu um relacionamento com a advogada mineira Victoria Misk, de 33 anos. As duas mulheres têm compartilhado muitos momentos juntas nas redes sociais, especialmente no TikTok de Victoria, onde mostram detalhes do dia a dia do casal.

Embora Carol ainda não tenha oficializado o relacionamento publicamente, o vínculo entre elas parece forte. O casal costuma passar a maior parte do tempo no apartamento de Victoria, localizado em Belo Horizonte. Para mostrar o quanto estão se envolvendo, Carol até instalou uma televisão grande no apartamento da namorada, sinalizando um nível de conforto e proximidade entre elas.

No TikTok de Victoria, seguidores podem acompanhar uma variedade de conteúdos que retratam desde jantares românticos e comemorações como o primeiro Dia dos Namorados que passaram juntas, até momentos do cotidiano e viagens. Recentemente, foi compartilhado um passeio pela fazenda da família de Carol em Ilha Solteira, interior de São Paulo, onde também estavam com a amiga próxima, a ginasta Rebeca Andrade.

A frequência das postagens contribuiu para que Victoria se tornasse bastante conhecida entre os admiradores de Carol. Muitos fãs têm se mostrado curiosos sobre como o casal se conheceu, e essa é uma das perguntas mais frequentes nas redes sociais. De acordo com uma fonte próxima a Carol, há grande interesse dos seguidores em saber mais sobre o início da relação, e isso gerou um burburinho nas plataformas.

Além de sua carreira como advogada, Victoria também tem um empreendimento no ramo de transporte de areia e brita. Mesmo com uma rotina intensa, ambas têm mostrado que o amor pode encontrar espaço em suas vidas e nas redes sociais, demonstrando uma relação pautada por carinho e companheirismo.