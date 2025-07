Venezuela inicia cobrança de tarifas de 15% a 77% sobre produtos do Brasil

A Venezuela começou a impor taxas sobre produtos importados do Brasil, com alíquotas que variam de 15% a 77%. Essa mudança foi implementada sem aviso prévio e gerou incertezas sobre se foi um erro burocrático ou uma decisão intencional. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) e tem causado preocupação, especialmente em Roraima, que faz fronteira com o país vizinho.

Os exportadores brasileiros estão encontrando dificuldades para ter seus certificados de origem aceitos pelas autoridades venezuelanas. Isso resultou na cobrança dessas tarifas elevadas. Desde 2014, Brasil e Venezuela têm um Acordo de Complementação Econômica que prevê um mercado livre para praticamente todos os produtos entre os dois países. No entanto, a nova medida vem complicando o comércio, que já era regularizado pela documentação adequada.

A FIER, por meio de seu Centro Internacional de Negócios, iniciou investigações para entender as dificuldades enfrentadas quanto à aceitação dos certificados de origem dos produtos brasileiros. A entidade também está em contato com autoridades dos dois países para obter esclarecimentos e buscar soluções rápidas que possam normalizar o fluxo comercial biliteral.

Atualmente, os processos de emissão e aceitação dos certificados seguem as normas da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e os termos do Acordo de Complementação Econômica nº 69. A FIER reafirmou seu compromisso com a transparência e a eficiência no diálogo entre os setores envolvidos, a fim de preservar e fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Venezuela.