Polícia realiza operações na sede da empresa do BTS

Membros do grupo BTS aceitam prêmio por Melhor Música no MTV EMA 2020

A polícia da Coreia do Sul realizou uma operação na sede da empresa de entretenimento HYBE, conhecida por gerenciar o famoso grupo de K-pop BTS. A ação ocorreu na quinta-feira, dia 24, e está relacionada a investigações sobre a negociação inadequada de ações, envolvendo o presidente da empresa, Bang Si-hyuk.

A HYBE, que se tornou uma referência no cenário do K-pop e tem grande influência no mercado, está sendo investigada especialmente por sua listagem na bolsa de valores, que aconteceu em 2020. De acordo com informações divulgadas pela mídia, Bang Si-hyuk e outros três executivos da empresa são acusados de ter enganado investidores. Eles supostamente teriam persuadido esses investidores a vender suas ações para uma empresa de investimentos que controlavam, permitindo que lucrassem após a listagem na bolsa.

Bang Si-hyuk, além de fundador da HYBE, é o maior acionista da empresa, o que torna sua posição e as acusações ainda mais significativas. A Polícia Metropolitana de Seul optou por não comentar sobre os detalhes da operação quando questionada.

A HYBE, por sua vez, se manifestou, afirmando que está colaborando plenamente com as autoridades, incluindo a polícia, nos esforços para esclarecer os fatos relacionados a essa investigação. Em um comunicado, a empresa declarou que está confiante de que a listagem na bolsa foi realizada de acordo com todas as leis e regulamentos vigentes, e que levará o tempo necessário para comprovar isso.