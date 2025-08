Unicamp inicia inscrições para vestibular 2026

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abrirá nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, as inscrições para o vestibular de 2026. As inscrições devem ser feitas até 1º de setembro e são realizadas exclusivamente pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). O custo da taxa de inscrição é de R$ 221.

Podem se inscrever candidatos que já completaram o ensino médio, os que estão prestes a concluir até o final de 2025, ou aqueles que tenham diploma de curso superior. No momento da inscrição, o candidato precisará informar o número do CPF e um documento oficial com foto, que será exigido no dia das provas. Caso o candidato precise corrigir informações após enviar a inscrição, ele pode preencher um novo formulário até o dia 30 de agosto, sendo considerada somente a última versão enviada.

Após realizar o pagamento da taxa, a confirmação da inscrição estará disponível no site da Comvest em até 72 horas. É importante lembrar que o boleto deve ser pago até 8 de setembro, e não há opção de pagamento via Pix. Para aqueles que conseguiram isenção da taxa, a inscrição deve ser feita normalmente dentro do prazo, utilizando um código enviado por e-mail.

Uma das principais mudanças para o vestibular deste ano é a diminuição do número de questões no segundo dia da segunda fase, que passa de 20 para 18 questões. Essa mudança visa reduzir o cansaço dos candidatos, melhorando a eficiência na realização da prova, que exige leitura e interpretação atenta.

Entre os cursos que oferecem o maior número de vagas estão administração, com 180 vagas, física e matemática (denominado curso 51), com 155 vagas, engenharia mecânica com 140 vagas, e medicina, que possui 110 vagas. A maior parte das vagas será preenchida pelo vestibular tradicional. Também existe a possibilidade de ingresso por meio do Enem, Provão Paulista, vestibular indígena e olimpíadas científicas.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher a cidade onde deseja fazer as provas. Essa escolha será válida para as duas fases do vestibular, exceto em casos específicos detalhados no Manual do Ingresso da Comvest. Candidatos que estudaram em escolas públicas podem optar pela participação no Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), que concede pontos adicionais nas notas do vestibular, dependendo do histórico escolar. A comprovação do histórico escolar será necessária no momento da matrícula.

As datas das provas são as seguintes: a primeira fase ocorrerá no dia 26 de outubro de 2025, enquanto a segunda fase terá dois dias consecutivos, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Para o curso de música, o envio de vídeos para a prova de habilidades específicas deverá ser feito entre 15 e 30 de setembro. Provas presenciais para artes visuais, cênicas e dança acontecerão entre 3 e 5 de dezembro.

Candidatos que conseguiram a isenção da taxa já foram informados após análise da documentação enviada, mas mesmo assim, ainda precisam realizar a inscrição normalmente dentro do prazo.

Formato da Prova do Vestibular

O vestibular da Unicamp é dividido em duas fases. Na primeira fase, o exame conta com 72 questões objetivas sobre português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e inglês. A segunda fase é composta de provas discursivas e também acontece em dois dias.

Durante a primeira fase, os candidatos farão redação e questões de língua portuguesa, literatura, inglês e ciências da natureza. No segundo dia, haverá questões de matemática, ciências humanas, além de questões específicas por área, como biológicas e saúde, exatas e tecnológicas, e humanas e artes.

Inscrições e Documentação

As inscrições devem ser feitas apenas pela internet entre 1º de agosto e 1º de setembro de 2025 no site da Comvest. Após preencher o formulário, o candidato receberá um boleto e um comprovante de inscrição. A taxa de inscrição é de R$ 221 e deve ser paga até 8 de setembro.

Candidatos que foram aprovados para isenção precisam usar o código recebido por e-mail para completar a inscrição dentro do prazo. É permitido que os candidatos se inscrevam apenas uma vez e não podem usar o CPF de outros, como o de responsáveis. Caso haja a necessidade de correção de dados, o candidato deve preencher um novo formulário até 30 de agosto.

Para verificar se a inscrição foi confirmada, o candidato deve acessar o site da Comvest, onde a confirmação estará disponível em até 72 horas após o pagamento.

Os candidatos têm a opção de escolher dois cursos, contanto que ambos pertençam à mesma área de conhecimento: biológicas/saúde, exatas/tecnológicas ou humanas/artes. É necessário fornecer o CPF e um documento oficial com foto no momento da inscrição.

A escolha da cidade onde as provas serão realizadas deve ser feita no ato da inscrição e será válida para ambas as fases do vestibular, com algumas exceções, onde candidatos de cidades específicas serão relocados para municípios próximos.

Candidatos com deficiência devem indicar essa necessidade durante a inscrição e anexar um laudo médico atualizado. Aqueles com baixa renda que estão matriculados em cursos preparatórios também podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição entre os dias 5 e 7 de agosto.

Finalmente, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025 podem se inscrever como treineiros, podendo escolher apenas um curso e sem disputar as vagas reais.