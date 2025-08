TikTok amplia controle parental sobre postagens de crianças

Como medida de segurança, muitos pais estão sincronizando os aplicativos do TikTok dos filhos com os seus próprios. A ideia é ter um maior controle sobre o que os adolescentes estão publicando.

Com essa sincronização, os pais recebem notificações não apenas sobre os vídeos, mas também sobre stories e fotos que os filhos compartilham. Essa função é útil porque os responsáveis conseguem ter uma visão completa do que está acontecendo nas contas, mesmo que estejam trancadas.

Os pais também podem acessar toda a aba de configurações, incluindo downloads e postagens republicadas.

Maior supervisão no aplicativo

Além do que já foi mencionado, o TikTok agora permitirá que os pais vejam quem são os seguidores dos filhos, além de entender quais conteúdos eles preferem na plataforma. No entanto, essas novas funcionalidades não se aplicarão a usuários com idades entre 13 e 15 anos.

Com esse aumento no controle, os pais receberão informações sobre fotos, vídeos e stories postados pelos filhos. Eles também poderão saber se as publicações estão disponíveis para download, o que dá uma ideia do que os adolescentes estão mais consumindo no aplicativo.

A ferramenta chamada Sincronização Familiar ajuda os pais a monitorarem e compreenderem o que os filhos estão fazendo online. O objetivo é manter os adultos informados sobre as atividades dos jovens, mas sem intervenir diretamente, apenas para análise.

Em um comunicado, a empresa afirmou: “Continuamos a fornecer às famílias um conjunto de ferramentas para estimular diálogos abertos e contínuos sobre suas experiências online. Para aprofundar essas conversas, estamos introduzindo novos recursos de Sincronização Familiar, que oferecem mais visibilidade sobre as contas dos adolescentes.”

Ativar essa função é bem simples. Ao abrir o aplicativo, o usuário precisa clicar em “Perfil”. Depois, entra no menu e vai para “Configurações e privacidade”. No campo correspondente, encontrará a opção “Sincronização Familiar”, onde deverá clicar em “Continuar”. É importante informar se o dispositivo pertence à mãe ou ao pai. Se o celular for do adolescente, basta tocar em “Avançar”. Esse mesmo processo deve ser repetido no outro celular, realizando o escaneamento de um código. Por fim, é só “Vincular contas”.