Uber expande novidade para todo Brasil após testes em 34 cidades

A Uber trouxe uma nova opção bem interessante para os usuários: o Modo Pré-Pago. Antes disponível em apenas 34 cidades do Brasil, agora essa funcionalidade está ao alcance de todos. Essa mudança promete trazer ao aplicativo um jeito mais prático de gerenciar os gastos e ter uma previsão melhor das despesas com transporte.

O que é o Modo Pré-Pago, você pode se perguntar? Básico e simples! Ao optar por essa modalidade, você compra pacotes de 5, 10, 15 ou até 20 corridas, todas com um valor já definido. Assim, não importa se você está pegando o carro em um horário de pico ou se o trânsito está uma loucura, o preço da viagem não muda. Essa novidade ajuda a evitar aquelas surpresas desagradáveis na hora de pagar.

É bom lembrar que essa opção é válida apenas para corridas na categoria UberX, que é a mais utilizada. O pagamento deve ser feito de forma digital, aceitando cartões de crédito, débito ou até carteiras virtuais. E uma boa notícia é que não há limitações quanto aos pontos de origem ou destino das viagens.

Em quais cidades o recurso já estava disponível?

Antes de se expandir para todo o Brasil, o Modo Pré-Pago foi testado em várias cidades como Aracaju, Belo Horizonte e até São Luís. Agora, todos os usuários que têm o app da Uber instalado podem aproveitar essa funcionalidade.

Para aderir ao Modo Pré-Pago, tudo o que você precisa fazer é seguir alguns passos simples no aplicativo:

Abra o app; Vá até o menu “Viagens”; Selecione “Preço Fixo” ou “Pré-Pago”; Escolha o trajeto e o número de corridas, finalize o pagamento digital.

Por que essa mudança pode beneficiar os usuários?

Uma das principais vantagens desse sistema é o controle financeiro. Para quem usa o Uber com frequência, seja para ir ao trabalho, estudar ou outras atividades, o Modo Pré-Pago traz uma sensação de segurança nos gastos mensais. E o melhor: evita aqueles reajustes inesperados que costumam acontecer nos horários de pico ou em dias de trânsito mais complicado.

Essa alternativa se revela uma maneira prática e bem objetiva de driblar as variações de preço que podem causar dor de cabeça nos usuários de transporte por aplicativo.

Se você está pensando em usar essa nova funcionalidade, essa pode ser uma oportunidade para ter um pouco mais de tranquilidade na hora de viajar.