Pensão de 24 anos e a falta de responsabilidade envolvida

Alexandre Frota declarou que não faz questão de ter contato com o primeiro filho

Alexandre Frota não deseja contato com o filho Mayã, que vive na Alemanha

Alexandre Frota, atualmente vereador em Cotia, São Paulo, afirmou que não deseja manter contato com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27 anos. Essa declaração foi feita durante o videocast "Desculpa Alguma Coisa".

Frota explicou que a relação entre ele e Mayã é marcada por conflitos passados com a mãe do jovem, a personal trainer Samantha Gondim. Ele disse: "Não tentei e não vou tentar reaproximação. É uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Sou um grande pai. Eu não vivi isso porque tive uma relação muito conturbada com a mãe dele, e isso me afastou muito deles. Fechei a tampa e virei a página".

O ex-modelo destacou que cumpriu suas responsabilidades financeiras ao longo dos anos, incluindo o pagamento de pensão durante 24 anos. "Não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele. Cumpri todas elas", declarou.

Atualmente, Mayã vive na Alemanha e não mantém contato com o pai. Além dele, Alexandre Frota é pai de Bella e Enzo, crianças fruto de seu relacionamento com a atual esposa, Fabi Frota.

A situação entre pai e filho continua a despertar interesse, mas para Alexandre, o tema está encerrado.