Tyler, the Creator anuncia data de lançamento do novo álbum

Tyler, the Creator vai lançar seu novo álbum intitulado “Don’t Tap the Glass” na próxima segunda-feira, dia 21 de julho. Nos últimos dias, o rapper havia feito algumas pistas sobre uma novidade programada para essa data, mas os fãs estavam incertos sobre o que esperar.

Na sexta-feira à noite, o site de sua marca Golf Wang foi atualizado com produtos de merchandising relacionados ao novo álbum. Entre os itens disponíveis estão discos de vinil, camisetas e bonés, que confirmam o lançamento iminente do trabalho.

Durante um show realizado em Brooklyn, Tyler mencionou o título do álbum enquanto se apresentava e até criou uma instalação que reproduzia a capa do álbum com o nome em destaque, aumentando a expectativa do público.

“Don’t Tap the Glass” será o nono álbum de Tyler e acontece após o lançamento do álbum “Chromakopia”, que saiu no ano passado. Assim como seu novo trabalho, “Chromakopia” também foi anunciado apenas duas semanas antes de sua chegada às plataformas de música, ocorrido no final de outubro. Este álbum trouxe colaborações com artistas como Doechii, Childish Gambino, GloRilla e Lil Wayne. Além disso, Tyler realizou uma turnê mundial para promovê-lo, com a presença de convidados especiais como Lil Yachty e Paris Texas.

Com o anúncio da turnê, Tyler lançou o videoclipe da faixa “Noid”, primeiro single do álbum, que conta a história de uma fã obcecada, interpretada pela atriz Ayo Edibiri, que se aproxima emocionada de Tyler durante o clipe.

Atualmente, Tyler ainda está em sua turnê “Chromakopia”, que encerra uma série de quatro noites em Nova York, no Barclays Center em Brooklyn, na sexta-feira. Após isso, ele seguirá por diversas cidades na América do Norte e depois fará apresentações na Austrália, Japão, Coreia do Sul e Tailândia. As últimas apresentações ocorrerão nas Filipinas, nos dias 20 e 21 de setembro, no Araneta Coliseum.

Recentemente, enquanto estava em turnê, Tyler fez uma participação especial no novo álbum do grupo Clipse, intitulado “Let God Sort Em Out”, com a música “P.O.V.” Em uma de suas apresentações, ele homenageou a dupla da Virgínia ao exibir uma cópia em vinil do álbum de estreia deles.