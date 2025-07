Ex-Menudo revela abusos e pode ajudar irmãos Menendez

Roy Rosselló Alega Abuso Sexual por José Menendez em Três Ocasões

O ex-integrante do grupo Menudo, Roy Rosselló, fez declarações contundentes sobre ter sido abusado sexualmente por José Menendez em três ocasiões, incluindo uma durante uma viagem ao Brasil. A revelação ocorreu em um contexto onde as acusações contra José Menendez, pai dos irmãos Erik e Lyle Menendez, ganham novos desdobramentos legais.

Recentemente, um juiz de Los Angeles decidiu que duas novas provas apresentadas pelos irmãos Menendez, que estão presos por assassinarem seus pais, poderiam ter mudado o resultado do julgamento que aconteceu em 1995. Uma dessas provas é uma carta escrita por Erik Menendez, na qual ele menciona os abusos sofridos por seu pai. A outra é a acusação de Roy Rosselló contra Menendez, que foi um executivo da gravadora RCA.

Essas evidências não foram consideradas durante o julgamento original dos irmãos, o que levanta questões sobre a justiça do caso. Rosselló, aos 55 anos, veio a público com suas alegações em 2023, ao participar do documentário "Menendez + Menudo: Boys Betrayed". Ele relatou que foi abusado por José Menendez em 1983, em Nova Jersey.

Rosselló destacou a importância de seu testemunho, afirmando que ele “não foi em vão”. Em sua declaração, ele interpretou os irmãos Menendez como vítimas de abusos que moldaram suas vidas de maneira trágica. Ele disse que, desde o início dos abusos, suas vidas foram marcadas por dor e perda de esperança.

O juiz responsável pela recente decisão, William Ryan, reconheceu que tanto a carta de Erik quanto o depoimento de Rosselló poderiam ter influenciado significativamente o resultado do julgamento. Na carta, Erik expressa o medo constante que sentia em relação a seu pai, revelando que tentava evitar conviver com ele.

Durante o julgamento de 1995, o juiz da época limitou severamente as informações sobre os supostos abusos, o que agora levanta a questão de como essas evidências frustraram a defesa dos irmãos. Agora, o promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, tem um prazo de 30 dias para explicar por que os irmãos Menendez devem continuar em prisão.

Adicionalmente, em maio, Rosselló iniciou um processo civil contra Edgardo Díaz, ex-empresário do Menudo, acusando-o de abusos e exploração sexual desde sua adolescência, inclusive retirando-o da escola sem permissão. Rosselló declarou que os abusos ocorriam frequentemente durante turnês em locais variados, como Nova York e a Bahia, e que Díaz teria facilitado interações entre ele e José Menendez, resultando em mais episódios de abuso.

Díaz nega todas as acusações feitas por Rosselló. A complexidade e a gravidade dessas alegações ressaltam as questões sobre o impacto de abusos sexuais e os desafios que as vítimas enfrentam ao buscar justiça.