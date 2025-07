TV Brasil analisa propostas sobre jornadas de trabalho no Congresso

Nesta segunda-feira, 28 de agosto, a TV Brasil transmite, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem, que aborda as mudanças no mundo do trabalho no Brasil. Intitulado "O Trabalho Nosso de Cada Dia", o episódio examina as transformações na legislação trabalhista e na realidade dos trabalhadores nos últimos anos.

De acordo com o IBGE, o Brasil conta com aproximadamente 110,7 milhões de trabalhadores. Destes, 40 milhões têm carteira assinada. Um exemplo é Letícia Moreira, de 23 anos, que trabalha como bartender. Ela relata que sua rotina é intensa, com um dia de folga por semana, o que torna difícil conciliar o trabalho com seus estudos. "Completo o ensino médio e estou tentando ingressar em uma faculdade, mas, devido aos horários, não consigo", diz Letícia.

O programa discute uma proposta de emenda à Constituição que sugere a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, distribuídas em quatro dias. A proposta, que já tem o apoio de 171 deputados, ainda está em fase de discussão na Câmara dos Deputados.

O sociólogo Ruy Braga, professor da Universidade de São Paulo, destaca a importância dessa discussão, afirmando que muitos trabalhadores, como os celetistas, enfrentam jornadas exaustivas de 6 por 1 e têm pouca ou nenhuma margem para negociar melhores condições de trabalho. Ele enfatiza que "vivem para trabalhar".

O Caminhos da Reportagem também apresenta o caso da Vockan, uma empresa de tecnologia em São Paulo que implementou a jornada de quatro dias. Fabrício Oliveira, CEO da Vockan, comenta que após essa mudança, a produtividade da empresa aumentou em 32%.

Além de trabalhadores com carteira assinada, o programa aborda a situação dos trabalhadores informais. O IBGE aponta que há cerca de 39,9 milhões de trabalhadores informais, totalizando cerca de 37,8% da população ocupada no Brasil. Gustavo dos Santos, morador de Osasco e entregador por aplicativo, fala sobre as dificuldades de encontrar empregos com melhores salários: "Hoje um motoboy pode ganhar até R$ 4 mil por mês. Eu gostaria de um trabalho registrado com esse valor, mas ainda não encontrei".

Em 2022, mais de 2,1 milhões de pessoas trabalhavam por meio de plataformas digitais, realizando entregas de diversos tipos. O professor Ramatis Jacino, da Universidade Federal do ABC, sintetiza os desafios enfrentados: "O trabalho em si não é o problema. O que gera injustiça são as condições de trabalho e quem se apropria do resultado".

O Caminhos da Reportagem é um programa semanal da TV Brasil que explora temas relevantes com uma abordagem única e profunda.

