Globo divulga participantes de “Estrela da Casa” hoje (30)

A Globo está prestes a revelar os 14 participantes da nova temporada do reality musical. A divulgação será feita nesta quarta-feira, 30 de agosto, durante a programação da emissora, começando pelo intervalo do programa “Mais Você”. A apresentação dos concorrentes seguirá um modelo especial, semelhante ao “Big Day” do “Big Brother Brasil”, antecipando a estreia do programa, que acontecerá no dia 25 de agosto.

Após um retorno planejado para corrigir as falhas da primeira edição, a atração traz algumas novidades significativas. Ana Clara Lima permanece como a apresentadora principal. Ela terá como coapresentador o cantor Michel Teló, conhecido por sua longa carreira na música e por participar como técnico no programa “The Voice Brasil”. Nesta nova edição, Teló assume o papel de mentor, uma função inédita que permitirá orientar os participantes durante suas performances.

O cantor, que tem experiência tanto nos palcos quanto nos bastidores da música, buscará oferecer orientações técnicas e artísticas, ajudando os talentos a se destacarem em suas apresentações ao vivo. Esse novo modelo pretende aumentar a qualidade das performances e contribuir para o crescimento dos participantes.

Outra mudança importante na competição são os “Festivais Semanais”, que consistem em apresentações musicais ao vivo dentro do programa. Essas apresentações têm como objetivo dar mais visibilidade aos artistas e transformar cada episódio em um evento que destaque os concorrentes.

A segunda temporada será mais compacta, com 43 episódios, e terá duração até 6 de outubro. O programa é uma criação original da emissora e conta com produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, sob a direção geral de Aida Silva e Carlo Milani. Rodrigo Dourado é o responsável pela supervisão, coordenando a linha que abrange os realities e programas de variedades da Globo.