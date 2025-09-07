Turista em férias na Coreia do Norte enfrenta surpresas inesperadas

A Coreia do Norte, conhecida por seu forte isolamento, decidiu dar um passo inesperado ao abrir suas fronteiras para um grupo selecto de turistas russos. Entre os visitantes, está a Anastasiya Samsonova, que compartilhou suas impressões sobre o resort recém-inaugurado Wonsan-Kalma.

Esse complexo, localizado à beira-mar, é uma das muitas iniciativas do líder Kim Jong Un. Ele representa um esforço do país para atrair turistas internacionais, mesmo que de forma bem limitada.

Esforço de modernização em controle

O resort Wonsan-Kalma é um símbolo dessa tentativa de modernização. Ele tem capacidade para receber até 20 mil turistas e oferece praias de areia branca e estruturas modernas. É uma mudança notável para um país que sempre foi fechado ao turismo.

No entanto, o governo norte-coreano ainda controla rigorosamente quem pode entrar no país. Por enquanto, apenas turistas russos têm acesso à região, graças a um acordo específico. Essa abertura está ligada ao fortalecimento das relações entre a Coreia do Norte e a Rússia, com um crescimento no intercâmbio econômico entre os dois países.

Beleza natural sob vigilância

As experiências dos turistas revelam um lado da Coreia do Norte que poucos conhecem. A combinação de infraestrutura moderna e beleza natural é um dos pontos mais comentados. Contudo, é importante lembrar que a vigilância constante e as restrições são um lembrete de que a liberdade é limitada, até mesmo em um ambiente turístico.

As fotografias mostram praias lindas, mas a ausência de outros visitantes realça a sensação de isolamento. É um choque compreender que, mesmo em um ambiente deslumbrante, a liberdade de mover-se e interagir é bastante restrita.

Regras e restrições para visitantes

Os turistas russos que visitam a Coreia enfrentam diversas restrições. Eles sempre são acompanhados por guias e guardas norte-coreanos, que garantem que os itinerários sejam seguidos à risca. Há regras rigorosas sobre fotografia e como devem se comportar em relação à população local.

Essa experiência monitorada molda a percepção de liberdade dos visitantes, proporcionando uma visão limitada do cotidiano no país. Embora essa forma de turismo seja restrita, ela ajuda a apresentar uma Coreia do Norte que, aos poucos, parece se abrir, mas que ainda tem uma preocupação constante em proteger sua imagem e segurança.