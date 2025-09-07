Dinheiro pode ser depositado na sua conta em poucos dias

O Banco Central (BC) trouxe novidades bem interessantes para o Pix, especialmente no que diz respeito ao Mecanismo Especial de Devolução (MED). Essas mudanças têm como principal objetivo aumentar a segurança contra fraudes e erros em transações, fazendo com que o sistema de devolução de valores fique mais eficiente e robusto.

Clareza nas regras do MED

O MED tem sido fundamental na proteção dos usuários do Pix contra fraudes. Com as novas diretrizes, vai ser possível utilizar um sistema de rastreamento mais avançado, que permitirá recuperar valores que foram transferidos de forma indevida, mesmo que tenham passado por contas intermediárias. Esse rastreamento poderá ser aplicado a todas as transferências que forem contestadas.

A devolução dos valores, que poderá chegar até R$ 2.500, deve acontecer em até 11 dias após a solicitação da contestação. Para que tudo funcione bem, o registro da contestação precisa ser feito até 80 dias depois da transação suspeita. Isso garante que qualquer problema seja verificado rapidamente.

Autoatendimento para contestações

A partir do dia 1º de outubro, os usuários poderão contestar transações fraudulentas diretamente pelo aplicativo do banco. E o melhor: não será necessário falar com um atendente! Essa nova funcionalidade vai agilizar muito o processo, permitindo que os usuários bloqueiem a transação antes que o dinheiro desapareça por completo. As instituições financeiras terão sete dias para investigar e confirmar qualquer erro.

Segurança e confiança reforçadas

Com essas mudanças, a ideia é aumentar a segurança no uso do Pix, criando uma rede de proteção ainda mais eficaz para todos os usuários. A troca de informações entre as instituições financeiras, agora parte das regras, vai fortalecer o sistema contra fraudes e transferências ilegais. Esse passo é fundamental para desestimular práticas fraudulentas e dificultar a circulação de dinheiro ilícito.

Prazos e implementação das novas regras

As instituições financeiras terão até 2 de fevereiro de 2026 para se adequar a todas as mudanças e garantir que estão seguindo as novas regras. Esse tempo é importante para que todos façam as adaptações necessárias, sempre com foco em melhorar a prestação de serviços e a segurança para os clientes.

O Banco Central está realmente se empenhando em melhorar o Pix. Essas mudanças visam não só tornar o sistema mais eficiente, mas também aumentar a confiança dos usuários.