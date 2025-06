Turista danifica obra de 300 anos ao tirar foto

Uma pintura do século 18, que faz parte da Galeria Uffizi, em Florença, foi danificada no último sábado, dia 21, durante a visita de um turista. O incidente ocorreu enquanto o homem tentava reproduzir a pose do nobre Ferdinando de Médici, retratado na obra, e acabou tropeçando, rasgando a pintura perto do pé direito do personagem.

Segundo informações do museu, o dano na obra foi considerado pequeno e a equipe de conservação irá proceder com os reparos necessários. O turista foi identificado, e o incidente foi comunicado às autoridades judiciais para que medidas apropriadas sejam tomadas.

O diretor da Galeria Uffizi, Simone Verde, expressou preocupação com a crescente quantidade de visitantes que se comportam de forma imprópria em museus, buscando tirar selfies ou fazer memes. Ele destacou a necessidade de estabelecer regras mais rígidas para garantir o respeito pela cultura e pelo patrimônio artístico que essas instituições representam.

A pintura, criada pelo artista Anton Domenico Gabbiani, estava em exibição na mostra “Florença e Europa: Artes do Século 18”, que reúne cerca de 150 obras. Em razão do incidente, a exposição será fechada até o dia 2 de julho para que a pintura danificada possa ser restaurada.

Além disso, vale destacar que casos de danos a obras de arte por turistas não são isolados. Recentemente, um turista quebrou uma escultura feita com cristais Swarovski ao escorregar enquanto tirava fotos no Palazzo Maffei, em Verona. Esses episódios acendem um alerta sobre a necessidade de cuidados com o patrimônio cultural em locais de exposição.