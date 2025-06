Mutirão ajuda na quitação de dívidas com Pix

A Serasa está com uma campanha muito bacana para quem está precisando organizar as finanças e quitar dívidas. Agora, dá para resolver pendências a partir de R$ 50, usando o Pix. Legal, não é?

Essa iniciativa vai até o final de julho e conta com a participação de mais de 40 bancos. O objetivo é ajudar milhões de brasileiros e, olha que interessante: ao pagar a dívida, o nome é desbloqueado na hora, facilitando o retorno ao mercado de crédito. No total, são mais de 23 milhões de dívidas disponíveis para negociação espalhadas por todo o Brasil.

Expansão do acesso ao crédito

Uma das grandes sacadas da campanha é a possibilidade de regularizar o nome rapidamente através do Pix. Essa opção está mais acessível para quem tem dívidas bancárias inferiores a R$ 100. Isso é uma mão na roda para mais de 30 milhões de brasileiros, que agora têm uma chance de voltar ao crédito e melhorar sua situação financeira.

Só em São Paulo, acredita-se que cerca de 7 milhões de dívidas podem ser solucionadas com essa facilidade. Os cartões de crédito, que são uma das principais razões do endividamento por aqui, estão no foco dessa ação.

Processo de renegociação

Participar do mutirão é bem tranquilo. Quem quiser regularizar suas pendências pode fazer isso de forma prática, tanto pelo site quanto pelo aplicativo da Serasa. E, se preferir, dá até para ir até uma agência dos Correios.

Basta inserir o CPF para conferir as dívidas disponíveis para negociação, já com os descontos incluídos. O pagamento via Pix garante que a regularização acontece na hora. Essa campanha é uma ótima chance para quem já tentou renegociar antes e não teve sucesso.

Com o nome limpo, os consumidores ganham mais poder de compra e novas oportunidades. É um passo importante para fortalecer o mercado de crédito no Brasil.