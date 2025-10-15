Tubarão-branco gigante de 4 metros intriga pesquisadores do Atlântico

Com mais de quatro metros de comprimento e cerca de 750 quilos, um tubarão-branco batizado de Contender está chamando a atenção dos cientistas da organização internacional OCEARCH. Esse gigante dos mares foi marcado no início de 2025, em águas profundas, a cerca de 72 km da costa dos Estados Unidos, entre a Flórida e a Geórgia.

Os pesquisadores estão utilizando um sistema de rastreamento por satélite para acompanhar os movimentos do Contender em tempo real. O principal objetivo desse estudo é entender melhor os comportamentos, as migrações e os mistérios da reprodução do maior tubarão-branco já documentado no Atlântico Norte.

O que torna Contender um tubarão-branco tão especial?

Contender não é qualquer tubarão. Seu tamanho impressionante e a possibilidade de estar ainda em crescimento o fazem um dos maiores exemplares já observados. Ele mede mais de 4,2 metros e pesa cerca de 750 kg, superando a média de tubarões-brancos adultos, que normalmente variam entre 3,5 e 4 metros. O nome “Contender” foi escolhido porque ele é um forte candidato ao título de maior tubarão-branco em atividade.

Como o maior tubarão-branco é monitorado?

Após ser capturado e liberado, Contender recebeu uma SPOT tag, um transmissor que envia dados via satélite sempre que ele se aproxima da superfície do mar. Essa tecnologia é fundamental para os cientistas acompanharem os deslocamentos, velocidades e padrões de mergulho do tubarão.

As informações são atualizadas em uma plataforma online da OCEARCH, que também disponibiliza o histórico de outros grandes predadores monitorados. Além de localização, a tag fornece dados ambientais, como a temperatura da água e profundidade. Esses dados ajudam a entender o ambiente preferido desse tubarão tão especial.

Um predador em constante movimento

Desde que foi marcado, Contender tem mostrado um padrão migratório típico dos tubarões-brancos do Atlântico Norte. Durante o verão, ele se deslocou para as regiões mais frias ao norte dos EUA e do Canadá, onde as focas são abundantes, uma de suas principais fontes de alimento.

Esse comportamento é estratégico: ao acumular energia no verão e no outono, Contender se prepara para a longa viagem de volta às águas quentes no inverno. A travessia mais impressionante até agora foi de 1.400 km, entre Massachusetts e o Golfo de São Lourenço, realizada em apenas 73 dias.

O impacto ecológico do Contender

Segundo Chris Fischer, fundador da OCEARCH, o tubarão-branco desempenha um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas marinhos. A presença de grandes tubarões modifica o comportamento das focas, que caçam menos peixes, ajudando a preservar os estoques pesqueiros da região. Portanto, mesmo sem saber, Contender colabora para a saúde dos oceanos ao controlar populações de predadores intermediários.

Ainda há muito a descobrir sobre tubarões-brancos

Apesar das décadas de pesquisa, pouco se sabe sobre o ciclo reprodutivo dos tubarões-brancos. O local exato onde eles acasalam ou onde os filhotes nascem ainda é um mistério. Por isso, o acompanhamento de um exemplar como Contender é tão valioso. Esse tubarão pode ajudar os cientistas a identificar áreas de reprodução e entender melhor os hábitos migratórios da espécie, algo fundamental para as estratégias de conservação e proteção dos mares.

Embora Contender seja o maior tubarão-branco monitorado atualmente, há indícios de que ele ainda esteja crescendo.