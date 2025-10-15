Marina Ruy Barbosa não aceita papel de vilã em nova novela

Marina Ruy Barbosa foi convidada para ser a vilã da nova novela “Nobreza do Amor”, que estreia em março de 2026 na TV Globo, mas decidiu não fazer parte do elenco. A informação foi divulgada por um colunista que acompanhou a situação.

A atriz se reuniu com o diretor artístico Gustavo Fernandez e os autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. para discutir seu possível papel como Virgínia, uma jovem ambiciosa e vingativa, central à trama. Embora tenha elogiado o projeto, Marina optou por não participar devido a conflitos de agenda. Fontes indicam que ela já havia assumido compromissos no cinema e em plataformas de streaming até 2026, o que torna sua participação inviável, já que a nova novela exigirá dedicação total.

Apesar da recusa, Marina mantém uma boa relação com a emissora, o que pode abrir portas para futuras colaborações. Sua última novela na Globo foi “Fuzuê”, exibida em 2023. Atualmente, ela é uma das protagonistas do filme “Antártida”, produzido pela Globo Filmes.

A novela “Nobreza do Amor” terá Duda Santos como protagonista e contará com Lázaro Ramos no papel do principal antagonista, trazendo uma carga dramática significativa à história. Nicolas Prattes também está cotado para integrar o núcleo de vilões, contribuindo para aumentar a tensão na trama.

### Enredo e Temática

A narrativa da novela se passa inicialmente no continente africano, onde uma rainha e sua filha são obrigadas a deixar seu lar após perderem o trono. Elas buscam refugiar-se no Nordeste do Brasil, onde a fusão entre raízes africanas e a identidade nordestina será um dos temas centrais da história.

Na nova vida no Brasil, a jovem princesa, interpretada por Duda Santos, se apaixona por um trabalhador rural. Esse romance representa o conflito entre sua origem nobre e a simplicidade do interior, criando um melodrama envolvente.

### Produção e Gravações

Gustavo Fernandez será o responsável pela direção artística, enquanto Pedro Peregrino ficará à frente da direção-geral. O time de roteiristas inclui Alessandro Marson, que tem um histórico de sucessos na Globo, além de Dione Carlos, Dora Castellar e Dimas Novais.

As gravações da novela serão realizadas no Rio Grande do Norte, escolhido por sua rica paisagem e autenticidade cultural. A produção planeja uma preparação intensa do elenco, com aulas de prosódia, dança e História, para garantir uma representação fiel da cultura das regiões retratadas. Essa atenção aos detalhes faz parte da tentativa da emissora de valorizar a diversidade e a representatividade em suas produções.

### Estreia

A nova novela ocupará o horário das 18h, imediatamente após a exibição de “Êta Mundo Melhor!”, e está prevista para estrear em março de 2026, mantendo a tradição das novelas das seis como um espaço para narrativas que abordam questões históricas, sociais e emocionais relevantes.