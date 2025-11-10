Estudante pede estágio a Macron e é surpreendida com resposta

Uma cena surpreendente chamou a atenção no Fórum da Paz de Paris, que aconteceu recentemente no Palácio de Chaillot. Durante o evento, uma estudante da Sciences Po resolveu se aproximar do presidente Emmanuel Macron para pedir uma oportunidade de estágio. O instante foi gravado e logo se espalhou pelas redes sociais.

Naquela quarta-feira, 29 de outubro, a jovem se apresentou de forma educada e contou que já havia trabalhado com Macron na Câmara de Comércio Francesa em Marrocos, quando ele esteve por lá em outubro do ano anterior. Com um sorriso no rosto, Macron ficou interessado na abordagem e ouviu atentamente o pedido dela.

“Olá, Sr. Macron. Sou estudante da Sciences Po. Estou procurando um estágio”, explicou a jovem. O presidente, notando a organização dela, logo perguntou: “Você tem um currículo?”. A estudante, pronta para a oportunidade, entregou o documento na hora. Ele, curioso, quis saber há quanto tempo ela estava em busca de uma vaga, e ela respondeu que já eram seis meses, com o desejo de trabalhar na área de economia.

O vídeo desse encontro entre os dois viralizou, mostrando uma interação genuína e espontânea. Um dia depois do ocorrido, o jornal Le Parisien tentou falar com a estudante, que optou por permanecer no anonimato, em busca de proteger suas possibilidades para o futuro. Até o momento, o Palácio do Eliseu não havia dado retorno sobre o pedido de estágio.