Notícias

Estudante pede estágio a Macron e é surpreendida com resposta

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Estudante surpreende Macron ao pedir estágio durante o Fórum; presidente da França reage com humor e solicita que ela envie seu currículo
Estudante surpreende Macron ao pedir estágio durante o Fórum; presidente da França reage com humor e solicita que ela envie seu currículo

Uma cena surpreendente chamou a atenção no Fórum da Paz de Paris, que aconteceu recentemente no Palácio de Chaillot. Durante o evento, uma estudante da Sciences Po resolveu se aproximar do presidente Emmanuel Macron para pedir uma oportunidade de estágio. O instante foi gravado e logo se espalhou pelas redes sociais.

Naquela quarta-feira, 29 de outubro, a jovem se apresentou de forma educada e contou que já havia trabalhado com Macron na Câmara de Comércio Francesa em Marrocos, quando ele esteve por lá em outubro do ano anterior. Com um sorriso no rosto, Macron ficou interessado na abordagem e ouviu atentamente o pedido dela.

“Olá, Sr. Macron. Sou estudante da Sciences Po. Estou procurando um estágio”, explicou a jovem. O presidente, notando a organização dela, logo perguntou: “Você tem um currículo?”. A estudante, pronta para a oportunidade, entregou o documento na hora. Ele, curioso, quis saber há quanto tempo ela estava em busca de uma vaga, e ela respondeu que já eram seis meses, com o desejo de trabalhar na área de economia.

O vídeo desse encontro entre os dois viralizou, mostrando uma interação genuína e espontânea. Um dia depois do ocorrido, o jornal Le Parisien tentou falar com a estudante, que optou por permanecer no anonimato, em busca de proteger suas possibilidades para o futuro. Até o momento, o Palácio do Eliseu não havia dado retorno sobre o pedido de estágio.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Tribo, Floresta, Korowai

Tribos da Indonésia habitam casas flutuantes nas árvores

2 horas atrás
Aos 15 anos, brasileira ganha destaque ao somar 8 detecções de asteroides em projeto da NASA e aguarda validação mundial

Jovem brasileira de 15 anos destaca-se ao detectar asteroides na NASA

4 horas atrás
Estádio, Campo, Isolado

O estádio mais isolado da Europa fica em vila de 5 moradores

5 horas atrás
Plataforma Berkut a estrutura com o

A estrutura topside mais pesada do mundo custa US$ 12 bilhões

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo