Trem elétrico sobre falésias oferece vistas e atrações em Dajue

Com um percurso de 13,14 km sobre penhascos a 1.200 metros de altura, o trem elétrico da Montanha Dajue, em Fuzhou, na província de Jiangxi, na China, oferece uma experiência única que combina turismo panorâmico, conforto e uma pitada de aventura.

Durante a viagem, o trem passa por falésias vertiginosas, plataformas de observação, uma cidade histórica encantadora, um templo escondido entre as rochas, uma ponte de vidro e um teleférico radical. É uma maneira incrível de apreciar vistas de tirar o fôlego, sem precisar enfrentar longas trilhas. É como "voar" pela paisagem, tudo sem sair do trilho.

Onde fica o trem elétrico da Montanha Dajue

Assim, o trem elétrico opera na Montanha Dajue, em Fuzhou, uma área que tem se preparado para receber turistas. O acesso ao trem envolve uma charmosa cidade chamada Dajue Town, que fica ao pé da serra. Com seu estilo arquitetônico peculiar, a cidade parece perfeita para quem busca um toque de história.

Quando você chega, a primeira impressão é a de um lugar em desenvolvimento — há muitas construções em andamento, mas já existem restaurantes, lojas e outros serviços essenciais para os visitantes. É um destino interessante e acolhedor.

Como é o percurso de 13,14 km sobre as falésias

O trajeto do trem elétrico percorre 13,14 km, sempre acompanhando as falésias à impressionantes 1.200 metros de altitude. Esse número não é só um dado técnico, mas também uma parte da história do lugar, pois em chinês, 1314 é lido como "para sempre". Legal, né?

Os trens são elétricos e cada vagão comporta até 55 passageiros. A velocidade é deliberadamente baixa, permitindo que os viajantes desfrutem da paisagem com calma — nada como respirar o ar fresco da montanha enquanto captura as belezas do caminho.

Se você tiver a chance de ir, a dica é se acomodar no último vagão. A visão das curvas e penhascos é impressionante e, em alguns trechos, você vai sentir como se estivesse “voando”.

Cidade histórica e estação do trem elétrico

Antes de chegar à estação do trem elétrico, você passa pela encantadora Dajue Town. As ruas, fachadas e praças formam um cenário bonito e calmo, que mescla comércio local e turismo. Embora muitos moradores tenham se mudado, aqueles que permaneceram agora cuidam de lojas e serviços para os visitantes.

A atmosfera é relaxante e convida a um passeio pela cidade antes de seguir para a estação de trem, que fica logo atrás. De lá, os trens partem regularmente, com um sistema de embarque organizado e sinalizações em vários idiomas.

Plataformas de descanso, mar de nuvens e vistas épicas

Ao longo do trajeto, o trem elétrico conecta os passageiros a plataformas de descanso e mirantes. Se você conseguir, desça em algum desses pontos para observar a beleza da região. Vale lembrar: após um dia de chuva, a chance de ver um mar de nuvens no dia seguinte é bem alta, transformando o visual em uma verdadeira obra-prima da natureza.

A combinação entre os trilhos, a falésia e a vegetação cria uma sensação de estar em um mirante aéreo — uma experiência que não é comum.

Portão Nantian e templo encaixado entre rochas

Durante a viagem, você terá a oportunidade de visitar o Portão Nantian, que tem uma forte conexão com a mitologia chinesa. No acesso ao templo, por sinal, as escadas são bem íngremes, exigindo um pouco de preparo físico. Se você preferir um trajeto mais tranquilo, é possível se manter nas áreas mais planas e admirar as vistas dos mirantes.

O Templo Dajue é uma construção peculiar, feito entre rochas. O cenário é magnífico, com estátuas budistas e uma “Caverna da Leitura”, onde monges se dedicam ao estudo. A arquitetura, que aproveita o relevo, parece fazer o templo surgir da própria pedra.

Ponte de vidro, teleférico radical e retorno ao vale

No topo da montanha, o circuito se completa com uma ponte de vidro e um teleférico juntos a uma vista deslumbrante. Cuidado se você passar pela ponte — ela treme um pouquinho quando as pessoas caminham. Para quem busca um pouco de adrenalina, é uma experiência única!

O teleférico, por sua vez, desce a montanha oferecendo vistas maravilhosas do vale. Se você tem medo de altura, mantenha-se firme no corrimão e tente não olhar muito para baixo. A combinação do trem, da ponte e do teleférico torna a Montanha Dajue uma verdadeira joia no meio das montanhas.

Experiência pensada para quem não quer escalar demais

Um dos pontos altos do trem elétrico da Montanha Dajue é que ele atende a um público variado. O circuito é ideal para quem quer apreciar as belezas naturais sem precisar encarar subidas cansativas, sejam por idade, mobilidade ou simplesmente por preferência.

Com essa proposta, o destino oferece vistas incríveis sem a necessidade de escalar muito. Essa combinação proporciona uma experiência cheia de beleza e conforto, sempre imersa na riqueza da paisagem montanhosa.